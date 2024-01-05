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石川強震瞬間！媽媽「1機智舉動」防止碗盤砸傷人　PO網被讚爆

▲▼石川強震瞬間！媽媽「1機智舉動」防止碗盤砸傷人　PO網被讚爆。（圖／翻攝X）

▲日本網友表示，母親在強震瞬間的機智舉動，成功防止碗盤掉落。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，一名新潟縣網友在X發文透露，他的母親當時立刻把「麻婆豆腐」食物調理包紙盒插入櫥櫃把手之間，瞬間成為「臨時門閂」，成功防止碗盤掉落砸傷人，機智舉動受到網友們讚歎。

1日下午的能登強震全日本有感地震，新潟縣也觀測到將近震度6的搖晃程度。X網友「@yozehorik」發文表示，他在劇烈搖晃結束後，起身確認家中狀況，這才發現了母親的智慧，「麻婆豆腐守護了我們家的餐具，媽媽的機智真是了不起。」

日媒Grape報導，發生大地震後，民眾可能會被掉落物品砸到，遭傾倒家具壓住，甚至踩到散落在地的異物而受傷。不過，原PO的母親把調理包變成臨時門閂，不僅防止櫥櫃因為搖晃而打開，也避免碗盤與餐具重砸在地。

對此，日本網友們紛紛留言大讚，「媽媽的機智真是太棒了，如果是我的話，一定會驚慌失措」、「我也想學習這種瞬間判斷的能力」、「這一點非常重要，如果餐具碎裂導致腿部受傷，逃難就會變得很困難。」

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