快訊／三重警留遺書「化厲鬼報仇」　游毓蘭回應惹議

▲游毓蘭回應該名員警。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三重區厚德派出所27歲李姓警員，今在租屋處自轟身亡。事前，他在臉書寫下遺書，更標記常關心警察議題的立委游毓蘭，也獲得了回應。不過，游毓蘭的一番話，讓大票網友傻眼，洗版留言「好好講話很難嗎？」「說真的蠻難笑的」。

李男今早8時15分，在臉書點名派出所同事與長官，抱怨同事上班偷懶，自己被迫下班處理公事，而長官也沒有作為，「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。

同時，他也標記常關心警察議題的國民黨立委游毓蘭；而游毓蘭也做出回應，表示「三重分局的長官是不是智障，我不知道，但是我知道我自己不是IQ157，也沒有水晶球，完全不知道你在講什麼？不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」

事後，大票網友湧入這則回應，洗版直呼「雖然可能不一定來得及，但回應如果溫暖一點會比較好」、「照顧警察？」「幫兇政績+1」、「這是什麼回覆」、「好好回覆很困難？」

眼看憾事發生，游毓蘭澄清，早上趕著出門，臉書突然跳通知，因為也不清楚緣由，加上過去常在社群被標記，所以只留了幾句話，表示有什麼事情講清楚、說明白，也替他加油。

事實上，曾任中央警察大學外事警察系主任的游毓蘭，對於警消權益不遺餘力，也經常為道路平權發聲。