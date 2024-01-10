難過三重警輕生！游毓蘭說明「不要做厲鬼」留言　「我很想幫助他」

記者蘇晏男／台北報導

新北市三重區厚德派出所27歲李姓警員今（10日）在租屋處輕生，而李生前在臉書留遺書，並標記長期關注警察議題的藍委游毓蘭，然游的回覆卻引發抨擊。對此，游毓蘭回應，她過去常常被警察同仁tag，都會想辦法協助解決，儘管今天上午雖趕著出門，但很快留了幾句話，也說加油，因為她知道警察壓力很大。游毓蘭強調，她本來是很想幫助對方，但很遺憾李男還是輕生，她非常難過。

李男10日上午8時15分，在臉書點名派出所同事與長官，抱怨同事上班偷懶，自己被迫下班處理公事，而長官也沒有作為，「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。李這則貼文還tag游毓蘭。

▲國民黨立委游毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

游毓蘭則回應，「三重分局的長官是不是智障，我不知道，但是我知道我自己不是IQ157，也沒有水晶球，完全不知道你在講什麼？不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」然而，游的回覆被網友狂「按怒」，有人表示，「照顧警察？」、「幫兇政績+1」、「這是什麼回覆」。

對此，游毓蘭表示，她今上午8時15分趕著出門前，突然聽到臉書被tag，發現是她不認識的李先生，而文中可看出李對三重分局非常不滿，內文敘述不管是人命或一些恩怨、糾葛，但她都不清楚。

游毓蘭表示，她過去常常被警察同仁，不管在「靠北Police」、「靠北警察」被tag，她都會想辦法協助解決，儘管今天上午她雖趕著出門，但很快留了幾句話，告訴李男，不要化作厲鬼，有什麼事情，好好說清楚、講明白，也說加油，因為她知道警察壓力很大。游強調，她本來是很想幫助對方，但很遺憾李男還是輕生，她非常難過。

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