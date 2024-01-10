國道客運喊漲案退回重擬　短途虧損路線首研議「差別運價」

▲國道客運檢討運價，公會研議提出短途虧損路線差別票價。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

已經超過17年沒檢討的國道客運運價日前喊漲，中長途三排椅運價可漲3成左右，中長途四排椅運價約漲18%~19%，不過該案遭公路局退回重新檢討，公共汽車客運公會全聯會除針對漲幅重新修正外，也將研議短途虧損路線差別運價，預計1月中下旬出爐重新提報。

疫後國道客運運量仍未全面恢復，但成本持續攀高，加上駕駛荒嚴重，公共汽車客運公會全聯會去年10月向公路局申請檢討國道客運18項成本和運價，其中短途通勤國道客運四排椅、中長途三排椅運價可漲3成左右，中長途四排椅運價約漲18%到19%。

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不過因公路局認為漲幅不宜過高，希望客運公會重新修正，該案已退回公會重新檢討中，中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，主管機關也會認為國道客運調幅不宜過高，站在消費者立場，業者可以理解，國道客運業者的經營困境，政府部門應該也了解，期盼取捨之間取得平衡，因此未來運價漲幅數字會再變動。

謝界田指出，短途國道客運路線也將首度研議差別運價，譬如台北-基隆路線有嚴重方向性，去程通勤客多，回程縱使有乘客，但差別太多，桃園-台北路線也有同樣問題，這些都將重新檢討，若是旅客方向性落差很嚴重且有虧損的，回程旅客較少，票價可能會加成1成5或2成，另9026路線方向性嚴重，也可能差別費率調整會比其他路線調幅高一些，但這些都需要取得專家學者、公部門認可，也要社會大眾能接受，不是公會說了算。

▲客運公會研擬國道客運短途路線差別運價。（資料圖／記者謝婷婷攝）

但也並非所有短程路線都有差別運價，謝界田表示，若短途路線仍可獲利，或收支打平，就不需要有差別運價。

謝界田表示，短程通勤通學路線，以及受雙鐵衝擊較嚴重的中長途國道客運，也希望爭取主管機關票價補貼，客運業者因疫情經營環境改變許多，盼政府能挹注補貼，業者也會努力吸引消費者回流，新方案預計1月中下旬檢討出爐再提報公路局。

公路局表示，國道客運運價檢討案因部分資料有疑義，已退回公會重新調整，待收到業者重提方案後會再檢視，並送公路客運票價審議委員會審查，若通過就可提報交通部票價審議委員會討論。