跨年旅遊車潮下午湧現！11處省公路易塞　國道客運還有約8成空位

▲跨年出遊車潮預估今下午湧現，11處省公路路段易塞。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)是2023年最後一天，公路局預估今下午各地將湧現跨年出遊車潮，預估將有11處易塞省公路，國道客運預估還有約8成上下空位，88條國道客運也推出平日或平均85折優惠，公路局呼籲可多利用公共運輸，避免開車塞在路上。

今天是元旦連假第2日，上午省道路況大致順暢，公路局預估今日下午開始各地將湧現出遊車潮，省道預判有11處易壅塞路段，其中銜接國道之快速公路包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、中部台61線中彰大橋路段南向、台74線台中環線接國3、南部台86線仁德及關廟路段等易塞。

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公路局也預判，今晚間鄰近跨年活動地點的省道路段，包括台2線、台2乙線淡水~關渡、台3線劍湖山周邊、台14甲線霧社~清境農場、台17線高雄夢時代及大鵬灣周邊等，亦有車多壅塞情形，公路局呼籲民眾妥善安排出遊時間及路線，避免疲勞駕駛、不酒駕。

88條國道客運也推出平日或平均85折優惠，公路局表示，依據目前預售情形，西部國道客運尚有78%空位，東部國道客運尚有80%空位，連假期間國道客運有優惠措施，如有返鄉及出遊旅運需求，民眾可多利用。