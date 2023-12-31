元旦收假！6大城際省道「最塞時段」出爐　蘇花北上恐龜速9小時

▲元旦收假日，蘇花公路等主要城際省公路將出現北返車潮。（資料照／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(1日)為元旦連假最後一日，預估將出現觀光旅遊及返回工作地的收假車潮，公路局也公佈6大主要城際省道易塞時段，其中台9線蘇花公路北上車潮將從上午11時塞到晚間20時，恐連塞9小時。

公路局公布6大主要城際道路易壅塞的路段及時段，包括台9線蘇花路廊北上為11時到20時較塞，台9線南迴公路往屏東方向為15時到19時易塞，台1線水底寮至楓港路段北上則是16時到19時較塞。

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以及台61線鳳鼻至香山北上路段為14時到21時易塞、台61線竹南路段北上則是16時到20時最塞、台61線中彰大橋改建北上路段以16時到20時較塞。

其餘易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪至慈湖、台9線礁溪路段、台18線中埔交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台86線歸仁交流道、仁德系統等路段。

公路局也提醒，今晚至明晨各地將舉辦跨年及迎曙光等相關活動，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，民眾行前也可多利用幸福公路App、CMS及警廣查詢壅塞路況與旅行時間資訊，及留意活動鄰近道路之路況資訊及管制措施，並避免疲勞駕駛。

公路局指出，依據目前國道客運車票預售情形，明日西部國道客運尚有53%空位，東部國道客運尚有63%空位，民眾也可多利用大眾運輸工具。