新北第3選區公報一次看　無黨籍陳東雲推鍼灸、還有他85歲來參選

▲三重無黨籍立委候選人陳東雲特別用台語講政見。（圖／翻攝自Facebook／陳東雲）



記者林韋辰／綜合報導

距離選舉剩下4天，不少人已經收到選舉公報，其中看到一些候選人的奇葩政見！新北市第三選區（三重）第11屆立法委員選舉公報，看到無黨籍的陳東雲提出特別政見，像是認為政府要大力推廣鍼灸，爭取鍼灸要單獨成一科系。另外還有無黨籍候選人蘇卿彥以85歲之姿來競選立委，針對台灣經濟發展及司法變革為改革目標。

新北市第三選區共有4名候選人參選。號碼登記1號的蔡明堂，呼籲鄉親要「三重人挺三重人」，用身分認同的方式爭選票。他提出要爭取機場捷運A2a（博愛站）、加速審查碧華國中舊址之銀新未來城都市計畫變更、爭取中央前瞻預算改建圖書館第二總館、興建三重綜合運動場大型地下停車場等。同時也強調體力是國力，要強活國民運動中心內容、整取體育署升格為體育部，提升台灣運動實力，並且監督政府做對的事情，像是重啟特偵組、廣設社會住宅、0-6歲國家養，提供新住民多元培訓課程等政見。

登記2號的無黨籍候選人蘇卿彥，特別提出「台灣經濟發展方法論」、「台灣思變革方法論」。他認為台灣在全球產業鏈中的位置，認為應從先進國家學習，發展高科技電子和工業機械製造業，特別是在半導體領域。他認為，這樣的策略可以增強台灣的國際競爭力。此外，蘇卿彥也提出了一套「台灣司變革方法論」，分為「過去」、「現在」和「未來」三個階段，主張台灣法學應走向本土化，擺脫外國法的影響，以達到真正的司法變革。

登記3號的民進黨候選人李坤城，強調四項主軸，分別是「建設翻新」、「福利安居」、「友善交通」、「防衛與安全繁榮」。建設方面是活化開放國有地，爭取興建停車場與公益設施、增加共融式特色遊具公園、三重醫院擴建升級、將三重分館改建為多功能旗艦型圖書館等。交通方面督促還北線如期完工，增設機場捷運A2a站，推動符合人本交通及永遠都市的「交通安全基本法」等。同時減輕家長輕托費用、高中職學貸全免、修改動保法提高虐待動物刑期等，還有針對「新型犯罪詐騙」擬修法加重刑度，為虛擬貨幣法律定位訂定相關規範。

登記4號的無黨籍候選人陳東雲，指出現行的政府採用西醫的方式管理中醫體系，這導致了國術館和中藥店的人才出現了嚴重的斷層問題，顯示政策方向有誤。他在2020年投入了48萬用於陳情廣告，去年春節時還在總統府前遊行，但都沒有得到任何回應。因此他決定參選立法委員，形容這是「花了20萬作保證金但無法取回的錯誤」，期望能夠喚起政府的重視。