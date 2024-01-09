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疫情升溫！選前之夜恐增病毒傳播風險　羅一鈞：人潮聚集建議戴口罩

▲▼賴清德高雄造勢晚會 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲選舉造勢晚會，資料照 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內面臨多重呼吸道疾病流行，新冠、流感更將在月底達到高峰，2024總統大選倒數，近期將有許多造勢、選前之夜等活動，病毒傳播風險上升。疾管署副署長羅一鈞今日重申建議戴口罩5情境，雖然不會特別對投票、選舉有專門建議，不過選前之夜等活動符合「人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合」，正是屬於建議戴口罩場域範圍。

疾管署今日提醒，國際呼吸道感染及新冠疫情持續升溫，美國4州及西班牙部份地區恢復醫療照護機構口罩令，至於國內口罩規定，和建議自去年8月14日以來均維持不變，「規定戴口罩場域」為醫院、診所及一般護理之家、老人福利機構，請民眾於上述場域室內空間除例外情形外應全程戴口罩。

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至於「建議戴口罩」則有以下5種特殊情境，請符合之民眾或場域仍建議戴口罩：

一、有發燒或呼吸道症狀。

二、年長者或免疫低下者外出時。

三、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。

四、與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。

五、出入醫事機構(藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家)及其他醫療機構(捐血中心、病理機構)等高感染風險場所時。

選舉活動恐怕有人潮聚集、人員流動等情況，也可能增加疫情傳播風險，被問及投票是否會有特別建議，羅一鈞今日表示，因為投開票所不是像交通工具，屬於人潮擁擠、通風不良情形，所以不會特別針對選舉、投票活動有專門建議，還是以通則，人潮擁擠通風不良，或本身有免疫力不佳、年長等情況，建議自主戴口罩。

媒體進一步詢問選前之夜等活動是否要注意？羅一鈞分析，符合第三項人潮擁擠、無法保持社交距離，屬於建議戴口罩場域範圍。

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