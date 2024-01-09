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23種情境會發「國家級警報」！地震、海嘯、火山都有　發送只需4秒

▲▼國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲今天下午國防部發布國家級警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

生活中心／台北報導

國防部今下午發布國家級警報，示警中國於下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，提醒民眾注意安全。根據國家災害防救科技中心資料，除防空警報外，各部會共提供23種警訊會發布災防告警細胞廣播訊息，包括地震、海嘯、火山爆發、傳染病、電力中斷、核子事故等，由於這項技術是利用電信業者行動通訊系統的細胞廣播服務功能，因此告警訊息送出後，民眾約4到10秒就可收到。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，我國災防告警系統業於105年由行政院災害防救辦公室跨部會協調完成建置，為政府「防救災雲端計畫」之一，目前災防告警細胞廣播系統已提供各部會多種災防訊息發布使用，為統一災害防救業務有關機關之災防告警訊息。

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▲▼國家警報之「地震速報」。（圖／國家災害防救科技中心）

▲目前有23種情況會發布災防告警訊息。（圖／翻攝國家災害防救科技中心網站）※點圖可放大

根據災防中心資料，現有告警訊息有23類，包括大雷雨即時訊息、地震速報、海嘯警報、颱風強風、火山噴發訊息、公路封閉警戒、水庫放水警戒、土石流及大規模崩塌警戒、傳染病、國際旅遊疫情、防空警報、飛彈空襲、核子事故、疏散避難、電力中斷、爆炸、工業火災、緊急停水、空品警報、重大災害、低溫警報、毒災警報、森林火災等。

災防告警系統的告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」3種等級，但一般都以國家級警報通稱。災防告警細胞廣播訊息傳遞採用細胞廣播系統，不受網路頻寬限制，因此不會有網路塞車、速度變慢等問題。

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