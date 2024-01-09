為高端動怒！陳建仁批邱顯智散佈假消息　他曬證據回嗆：您搞錯了

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院9日進行高端採購合約專案報告，時代力量立委邱顯智質疑高端採購有無落實決標公告，行政院長陳建仁罕見動怒，九度強調「有決標公告」，大批這是散佈假消息、用假消息打擊政府。邱顯智事後再度於臉書發文提出質疑，且補充，稍早收到疾管署回覆，高端疫苗確實以涉及「商業機密」為由不對外公告決標，「陳建仁院長確實搞錯了，應該對你的不當言行公開對我致歉！」

邱顯智表示，今天臨時會質詢，除了合約公開的問題外，他也請教陳建仁，高端新冠疫苗採購，政府究竟有無依法進行決標公告？

邱顯智質疑，第一，政府電子採購網，迄今查不到2021年高端新冠疫苗的決標公告；第二，《政府採購法》授權政府可以進行緊急採購，高端新冠疫苗屬此類，但緊急採購原則上仍應作成決標公告；第三，什麼情況可以不用公告？符合採購法施行細則第84條第1項涉及「商業機密」的例外規定，但其他疫苗採購，都能在不洩露商業機密的情況做決標公告，沒道理高端新冠疫苗就不行。

此外，邱顯智直言，「陳建仁院長，我向來敬重你是個學養俱佳的敦厚長者」，但陳建仁在未查明事實的情況下，信誓旦旦表示「有決標公告」，說他「用假消息來打擊政府」，用不理性的態度回應立委監督，失去了院長應有的高度，他希望陳建仁在查清楚事實後，正式對外回應。

邱顯智強調，如果他搞錯了，真的有決標公告，他願意向陳建仁致歉；如果陳建仁弄錯了，真的沒有對外公告決標，「您也應該對於不適當的言行致歉。」

邱顯智也在留言補充，稍早同仁收到疾管署回覆，高端疫苗確實以涉及「商業機密」為由不對外公告決標，他喊話，「陳建仁院長確實搞錯了，應該對你的不當言行公開對我致歉！」

▲疾管署回應，點圖放大。（圖／翻攝自邱顯智臉書）