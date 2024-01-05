▲台東縣第3胎生育補助計6萬今首發出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為鼓勵並提升生育率，台東縣政府113年1月1日起將首胎生育補助再加碼調升至4萬元，台東縣長饒慶鈴於5日到台東戶政事務所，向辦理出生登記的邱爸爸送上祝福，並致贈縣府的第3胎生育補助5萬元及育兒生日禮，搭配台東市公所推出「好市成雙！」生育補助，邱爸爸還能再多領1萬，共計6萬元補助。

依據112年1月內政部公告全台各縣市新生兒數，111年台東縣全年為1405人，相較110年增加了89位，成為當年全台唯一出生率正成長的縣市；而台東縣112年全年出生人口數1468人，相較前一年再增加63位，成為全台唯一連續2年出生率正成長的縣市。

台東縣長饒慶鈴提到，人口是一切紅利的基礎，自上任以來便積極建置完善的生養育環境規劃，近年推動免費到宅育兒指導、托育類公共化等多項社福政策，獲得民眾正面回饋，很高興在元旦上班第一週就能發出賀禮。邱爸爸與太太都是縣民，此次辦理第3胎出生登記並申請生育補助，對於政府在生育的相關福利政策給予肯定。

台東縣政府民政處說明，生育補助新制適用113年1月1日後出生的嬰兒，並在台東辦理出生登記或初設戶籍，且父母其中一方須設籍台東滿6個月，家長應自新生兒出生後60日內持身分證和印章，向戶籍地戶政事務所確認並提出申請，第1胎每位補助4萬元、第2胎每位補助4萬5仟元、第3胎(含以後者)每位補助5萬元，希望減輕育兒家庭的負擔。

此外，台東市公所今年推出「好市成雙！」生育補助計畫，第1胎、第2胎皆加碼補助5千元、第3胎補助1萬元，對於同時設籍在台東市的家庭而言，真的是好事成雙！