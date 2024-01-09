解決農民工失業　河南公開信喊話：歡迎返鄉創業

▲中國就業問題突出。（圖／CFP）

文／中央社

中國就業問題突出之際，農民工大省河南8日向外地返鄉農民工發表公開信，指「家鄉建設需要你們的力量」，春節期間全省將展開支持返鄉創業專案活動，並提供融資保障及創業諮詢，期盼「廣大老鄉們」能返鄉創業就業。

中國經濟2023年表現乏力，原本在沿海城市就業的內陸省區農民工，逐漸面臨減薪、被裁員乃至失業等窘境，部分就業不順的農民工在陸續提前返鄉，逐漸在農村形成待業狀態。

這封由河南省人社廳發出的公開信指出，過去1年河南經濟社會發展「取得了巨大成就」，實現了「質的有效提升、量的合理增長、勢的蓄積壯大」，「中國式現代化」建設河南實踐邁出堅實步伐。家鄉親人「期盼你們的歸來，家鄉建設需要你們的力量」。

信中提到，過去1年，河南省各級人社部門貫徹落實省委、省政府關於「推動各類人才返鄉創業」決策部署，透過一系列創新舉措，返鄉創業工作呈現「蓬勃發展的良好態勢」。全年新增返鄉創業18.77萬人，帶動就業112.75萬人。返鄉創業人員正日益成為推動河南「鄉村振興的一支重要力量」。

信中說，春節期間，河南省各地將開展支持返鄉創業「五個一」專項服務活動。即印發一封慰問信、舉辦一場宣講會、開展一次走訪懇談、組織一次返鄉人士看家鄉考察活動、開展一次集中宣傳活動。

同時，各地返鄉創業綜合服務中心、人社站所將為返鄉民工提供政策諮詢和服務；小微金融、「政府+銀行+保險」、創業擔保貸款、農民工返鄉創業投資基金等多項融資措施將提供資金保障；省級「返鄉創業專家」將深入縣鄉基層為民工「把脈診斷、對接資源、指明方向」。

信中強調，河南熱切期盼「廣大老鄉們」能夠返鄉創業就業，將在外學到的知識技能「帶回來，為家鄉建設盡心盡力，獻計獻策」。官方將竭盡全力，讓民工「享受到最優惠的政策、體驗到最優質的服務、感受到最真摯的鄉情」。