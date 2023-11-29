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早上正常出門上課…12歲女兒當天下午「變冰冷遺體」！監視器全壞

▲▼河南12岁女生上体育课时猝死。（圖／翻攝自縱覽新聞）

▲河南12歲女生早上正常出門上課，下午變冰冷遺體。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省信陽市一鄭姓母親11月27日爆料，她的女兒苗苗(化名）是信陽市第五高級中學（初中部）國一的學生，11月13日，她的女兒在學校內無故身亡，家屬要求查看監視器畫面了解事發經過，校方一直不予提供。父母淚述，孩子平常身體健康，沒有基礎病和遺傳病，全家人不明白為什麼早上還好好的一個人，到了學校後就沒了。

據《縱覽新聞》報導，據鄭女稱，苗苗今年12歲，剛上國一，平時成績還不錯，生活中乖巧聽話，與老師、同學相處都很融洽。女兒突然離開對一家人打擊非常大，她覺得全家的希望都沒了。

事情發生在13日下午5點半左右，鄭女接到學校老師的電話，說苗苗在學校操場跑圈時跌倒了。接到電話後，鄭女和老公連忙趕往學校。

▲▼河南12岁女生上体育课时猝死。（圖／翻攝自縱覽新聞）

▲事發學校。（圖／翻攝自縱覽新聞）

6點半左右，鄭女和老公先後到達學校操場，這時醫護人員正為苗苗進行心肺復甦。隨後，鄭女要求將苗苗送往信陽市中心醫院搶救，遺憾的是，苗苗還是未搶救過來，永遠離開了。

鄭女稱，學校負責人告訴家長，苗苗出事時正在上體育課，慢跑兩圈後，在站隊時突然暈倒。苗苗平常身體健康，沒有基礎病和遺傳病，全家人不明白為什麼早上還好好的一個人，到了學校後就沒了。

「我們就想搞清楚，當時到底是什麼情況，孩子怎麼突然就沒了，這個要求並不過分」，鄭女說，事發當晚，他們報了警，要求調查真相。

苗苗爸爸一直和學校進行對接，他稱，學校負責人一開始向家屬說監視器畫面壞了，後來又說監視器有盲區沒拍到當時的狀況。他們認為，苗苗出事的地方並非死角，為什麼沒有監視器畫面？對於學校的解釋，家屬表示不認同。截至目前，校方一直未提供任何監視器畫面給苗苗家人查看。

27日下午，信陽市第五高級中學的王校長表示，事件發生後，信陽市櫸河區委政法委、公安、教育等部門第一時間介入調查，目前已有結論，這名學生是在上體育課時慢跑兩圈暈倒後搶救無效死亡，是猝死，已排除刑事案件。由於操場沒有安裝監視器畫面，故無法提供監視器畫面影片，不是拒絕提供。

王校長表示，學校對這件事沒有責任，但出於人道主義考慮，會給家屬一定數額的補償，目前仍在積極與家長進行協商處理，尚未達成協議。

信陽市櫸河區教體局工作人員表示，區裡多個部門已經介入此事，正在進行協調、處理，具體情況不便透露。

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