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陸專家：第三代農民工不愛進工廠 　消費欲望強烈「賺到錢就花」

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲新一代農民工認為工廠相對辛苦。（圖／CFP）

文／中央社台北5日電

中國基層治理專家雷望紅4日指出，以00後為主的第三代農民工不愛進工廠，更喜歡從事相對自由輕鬆的服務業。他們消費欲望強烈，賺到錢就花，因而面臨嚴峻的婚配問題，也無法適應產業升級的需求。

農民工是指戶籍設在農村的進城務工人員，他們是中國基層勞工主力。根據官方統計，2022年中國大陸農民工增至2億9562萬人，他們半數以上從事服務業。

中南大學公共管理學院講師雷望紅4日在騰訊網發文，點出第三代農民工面臨的困境，在網路引發關注與熱傳。

她指出，第三代農民工主要是00後，現在開始進入到勞動力市場進行擇業，由於市場經濟飛速發展，各行各業就業機會層出不窮，尤其是第三產業發展迅速，初高中畢業就外出務工的00後更多選擇服務業，比如做餐廳服務員、快遞員、外賣員、滴滴司機等。

第三代農民工之所以願意進入到服務行業工作，一是工作相對自由，二是輕鬆，三是收入可以快速結算，如日結、週結或半月結。他們做小生意的不多，00後沒有積累，缺乏吃苦耐勞的精神，即使有少部分人會去做小生意，也主要是依靠父輩的資金支持。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

雷望紅指出，第三代農民工普遍不願意進入到工廠工作，主要是因工廠勞動時間長，工作不自由，收入還不比服務業高。在企業調研時發現，現在年輕人都不願意進廠務工，尤其是不願意上夜班，理由是工廠的工作太辛苦、不自由，不能上網打遊戲，工廠的流水線工作比不上服務業的工作自由。他們對於未來和成家立業缺乏考慮，過著「過一天敲一天鐘」的日子。

她分析，中國第一代農民工重積累、輕消費，具有濃厚的家庭觀念和鄉土意識；二代農民工輕積累、重消費，較為依賴父輩的支持，還存有一定的家庭觀念，同時處於城鎮化的浪潮中，具有城市化的願望，在一定程度上要依靠父代的支持進城定居；但第三代農民工不積累、強消費，「一人吃飽全家不餓」，缺乏家庭觀念，在家庭再生產上完全依賴父輩的支持，他們對於農村幾乎不再依賴，面向城市生活。

雷望紅指出，第三代農民工面臨著嚴峻的婚配問題，他們沉浸於消費主義時，就會出現婚配的現實主義，窮人家的適齡青年就可能一輩子打光棍。他們陷入一個惡性循環，越是消費，越缺少積累，越難以找到對象；越是難找到對象，就越是傾向於消費。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

雷望紅並指出，由於年輕人普遍進入到服務業，中國工業產業的發展就面臨著人才補給和更新不足的問題。近年來，中國開始在內憂外患的壓力下進行產業的轉型升級，轉型的產業不能再依賴缺乏技術技能的農民工，而是需求擁有一定文化水準、懂得生產技術和管理經驗的產業工人。但是在轉型升級過程中發現，中國不僅缺乏高水準的技術人才，也缺乏願意從事一線生產的技能工人。

她提到，技能工人的缺乏，根本原因在於中國年輕人都不願意從事生產規律、紀律嚴格且技術密集的產業工作，更願意選擇自由、輕鬆、來錢快的服務工作；而「農民工已經跟不上產業發展的步伐，不再適應技術集成和知識密集的產業需求。」

雷望紅最後建議，第三代農民工要改變不穩定的生活狀態，可以透過成為產業工人實現思想和習慣的轉變，穩定的生產狀態能夠改變流動樣態和消費習慣，促使他們獲得穩定的生活來源和穩定的生活預期，並增強獲得未來生活的資本。

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