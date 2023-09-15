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大陸 大陸焦點 特派現場

河南拿逾億元作工程全部爛尾　公款去向一團謎

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸房市面臨困局 。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國官媒央視節目「焦點訪談」，12日披露當局撥給河南省長垣市人民幣（下同）4000萬元（約新台幣1億7568萬元）執行3項工程，如今7年過去全部爛尾，而且公款流向不明。

報導說，河南省長垣市2016年申請多個配套建設項目，包括修建蒲光社區的幼兒園和衛生室、和平里的立體停車庫，以及長垣縣魏莊棚戶區（凌亂老舊的建築區）的改造工程。

和平里原本規劃藉由中央撥發的資金修建3座立體車庫，但當地居民表示，完工後根本沒啟用而且已破損，也沒接電，車庫裡滿是灰塵和飛絮又堆放垃圾。

因住戶2018年投訴影響採光，施工方接獲當地規劃局的通知拆掉其中一座，負責營造的業者還是照樣拿到全額466萬元的工程款，民眾停車難的問題依然沒解決。

修建蒲光社區的幼稚園和衛生室共撥付1800多萬元，實際僅動支逾600萬元，餘款下落不明，央視記者實地走訪，居然找不到幼稚園在哪裡，至於衛生室卻充作臨時工的住所堆滿雜物。

魏莊棚戶區改造原規劃闢建一條560公尺的道路，預定2017年完工，如今這條路仍然是斷頭路，所需工程款1700萬元早就核撥。

承建公司向記者透露，他們實際上只拿到600多萬元；河南長垣市棚戶區改造辦公室主任董鵬則說：「當時設想很好，但工作沒做到位，所以事與願違。」

人民日報對此發表「河南長垣民生項目爛尾，該打的板子不能省 」評論文章指出，項目資金拿了，民生項目黃了，不僅意味著中央資金被浪費，還意味著民生工程無法惠及於民。

文章說，令人費解的是，不僅項目爛尾了，連下發的資金也成了一筆糊塗帳，如此種種，都讓人覺得此事絕不尋常，4000多萬元資金沒有發揮應有的效用，問題出在哪裡？

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