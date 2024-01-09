帥哥會喜歡普女嗎？　男網友曝「1關鍵」答案超誠實

▲帥哥會喜歡普女嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的擇偶條件不同，有些人在意外貌，也有人更重視內在、個性。近日就有女網友好奇拋問，因為她自認是普女，所以多不敢搭訕帥哥，請問長得好看的男生會喜歡普女嗎？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「好看的男生會喜歡長得普通的女生嗎」為標題發文，提到她因為自認是普女，所以即便在路上碰到好看的男生，也不太好意思搭訕、詢問聯繫方式。與此同時，她便好奇求問，好看的男生會喜歡普通的女生嗎？在男生眼中，怎樣算是「普女」？

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貼文曝光後，不少男網友都認為，如果外表不出眾，那個性就很重要，「如果兩個個性、條件什麼都一模一樣的女生，那當然是選比較漂亮的啊。如果你知道自己是普女，又想找帥哥交往，那就提升自己其他的部分來彌補啊」、「會不會喜歡普女要看你有沒有吸引人的特質」、「看個性，雖然我不算好看的男生，但個性好的普妹遠大於公主病正妹」、「那要可愛、個性好或有魅力補強了」。

也有些網友回應，「每個人眼光不同，像我認為的帥哥都是別的女生眼中的醜男」、「這個問題沒正確答案吧，什麼是帥哥美女，每個人的眼光定義不同」、「你不知道女追男隔層『空氣』嗎」、「看他接觸女生的頻繁程度和情感經驗豐富度」、「在愛人面前沒有普通人」。