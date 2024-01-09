今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

▲周三冷空氣南下。 （圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今天全台有雨！氣象專家林得恩提醒，周三晚上開始，更強大陸冷空氣啟動南潰，強度介於「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站溫度10-12度）與「寒流」（台北氣象站低於10度）之間，周四清晨、周四晚間至周五清晨將會是最冷時段。

中央氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天華南雲雨區東移，全台降雨機率偏高，尤其中部以北、東半部降雨範圍較大、雨勢較明顯，南部零星降雨為主，到了晚間雨區慢慢縮小。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周三冷氣團南下，北部、東北部有局部短暫雨，東部、東南部也有零星降雨，其他地區多雲到晴；周四冷氣團影響，水氣更少，僅東半部有零星短暫雨，而周四清晨和周五清晨加上輻射冷卻影響，是較低溫時間點，預估各地低溫12-14度，近山區或空曠地區可能10度或以下。

陳姵安表示，冷氣團影響到周五清晨，白天起減弱，氣溫明顯回升，周五到下周一以東半部降雨為主，北部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，厚外套、衝鋒衣再拿出來！周三晚上開始，更強大陸冷空氣啟動南潰，強度介於強烈大陸冷氣團與寒流之間，氣溫下降相當明顯，其中由於輻射冷卻效應加持，周四清晨、周四晚間至周五清晨將會是最冷時段，體感溫度逼近寒流等級，沿海空曠及近山地區更冷（再下降個攝氏1至2度）。

林得恩指出，由於此波冷空氣影響時間較長，估計要到周六白天之後，溫度才會有慢慢回升趨勢，不只北部、東北部及東部天氣寒冷，其它地區亦有寒冷感受，尤其早晚時刻。

林得恩提醒，周三起至周日幾乎都在偏寒冷的環境下度過，在此期間，心血管疾病及老人族群請留意保暖去寒、身體保健，養殖漁業要特別注意預先整備、防寒避凍，也請多加關懷遊民、低溫庇護！