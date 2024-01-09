　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲周三冷空氣南下。 （圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今天全台有雨！氣象專家林得恩提醒，周三晚上開始，更強大陸冷空氣啟動南潰，強度介於「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站溫度10-12度）與「寒流」（台北氣象站低於10度）之間，周四清晨、周四晚間至周五清晨將會是最冷時段。

中央氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天華南雲雨區東移，全台降雨機率偏高，尤其中部以北、東半部降雨範圍較大、雨勢較明顯，南部零星降雨為主，到了晚間雨區慢慢縮小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳姵安說，周三冷氣團南下，北部、東北部有局部短暫雨，東部、東南部也有零星降雨，其他地區多雲到晴；周四冷氣團影響，水氣更少，僅東半部有零星短暫雨，而周四清晨和周五清晨加上輻射冷卻影響，是較低溫時間點，預估各地低溫12-14度，近山區或空曠地區可能10度或以下。

陳姵安表示，冷氣團影響到周五清晨，白天起減弱，氣溫明顯回升，周五到下周一以東半部降雨為主，北部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，厚外套、衝鋒衣再拿出來！周三晚上開始，更強大陸冷空氣啟動南潰，強度介於強烈大陸冷氣團與寒流之間，氣溫下降相當明顯，其中由於輻射冷卻效應加持，周四清晨、周四晚間至周五清晨將會是最冷時段，體感溫度逼近寒流等級，沿海空曠及近山地區更冷（再下降個攝氏1至2度）。

林得恩指出，由於此波冷空氣影響時間較長，估計要到周六白天之後，溫度才會有慢慢回升趨勢，不只北部、東北部及東部天氣寒冷，其它地區亦有寒冷感受，尤其早晚時刻。

林得恩提醒，周三起至周日幾乎都在偏寒冷的環境下度過，在此期間，心血管疾病及老人族群請留意保暖去寒、身體保健，養殖漁業要特別注意預先整備、防寒避凍，也請多加關懷遊民、低溫庇護！

ET快訊
快訊／立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局深夜證實了
今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝
美股飆紅216點！輝達刷歷史新高　台積電ADR漲2.64%
快訊／「足球皇帝」碧根鮑華逝世　享壽78歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4星座「越喜歡你越冷漠」　反常舉動超虐心！

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

5分鐘就出來！他怕丟臉「軟掉才抽離」　結果慘了：會懷孕嗎

馮語婷突發「道歉啟事」揭鳳梨私訊內容　本尊回應：記得去開庭

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

妹子面試遭洗臉！回家卻收二面通知「附帶1任務」　過來人狂搖頭

快訊／這次不是小動物！高雄林園2063戶停電原因曝光

快訊／高雄林園突大停電！2063戶受影響　台電搶修中

老公不啪啪只愛「舔胸摳肛門」！性癖讓妻崩潰　性愛專家解答了

指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

國3連環撞！轎車被「壓縮」1死　肇事聯結車駕駛抖喊：煞不住

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

硬爬拍照！駁二網美景點毀了　大媽無視警語踩斷「椅子樂譜」

惠利認證Jisoo超愛香菜：夾一大坨吃　虧她家裡沒沙發「客人都坐地上」XD

4星座「越喜歡你越冷漠」　反常舉動超虐心！

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

5分鐘就出來！他怕丟臉「軟掉才抽離」　結果慘了：會懷孕嗎

馮語婷突發「道歉啟事」揭鳳梨私訊內容　本尊回應：記得去開庭

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

妹子面試遭洗臉！回家卻收二面通知「附帶1任務」　過來人狂搖頭

快訊／這次不是小動物！高雄林園2063戶停電原因曝光

快訊／高雄林園突大停電！2063戶受影響　台電搶修中

老公不啪啪只愛「舔胸摳肛門」！性癖讓妻崩潰　性愛專家解答了

指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

震憾彈！「這群人」驚爆解散內幕　13年成員分飛2原因：理念不同

「平價版SABON」粉絲瘋搶！超公主玫瑰香等於專櫃打4折超佛

4星座「越喜歡你越冷漠」　反常舉動超虐心！

客機「窗戶飛走」殘骸找到了　美航空：多架波音737-9螺栓都鬆掉

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！　松本人志7節目+藏壽司代言出事了

台男柬埔寨遭亂刀砍死！疑詐團分贓不均　4人被逮

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局深夜證實了

叡揚12月營收月增16.8%創新高　今年朝AI等3大領域發展

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

5分鐘就出來！他怕丟臉「軟掉才抽離」　結果慘了：會懷孕嗎

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰

男友超愛「埋胸討抱抱」　一票人曝真實想法！

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

妹子面試遭洗臉卻收二面通知！過來人揭內幕

準備好了！「4生肖」2024事業運大爆發

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

全台迎雨後急凍！周三冷氣團又來

老公不啪啪只愛「舔胸摳肛門」！性愛專家解答了

更多熱門

相關新聞

全台迎雨後急凍！周三冷氣團又來

全台迎雨後急凍！周三冷氣團又來

今晚到明日華南水氣移入，明日各地降雨機率提高，中部以北、東部降雨明顯，山區雨勢最為持續。周三冷氣團南下，北台灣一早就會降溫，周四、五的清晨最冷，中部以北、東北部只有10度。大選日好天氣，但清晨低溫最低也只有12度，東部有局部零星雨，各地整體都是穩定晴朗。

明全台有雨！周三起急凍10°C↓

明全台有雨！周三起急凍10°C↓

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

今晨8.7℃！明「全台有雨」　下波挑戰強烈冷氣團

今晨8.7℃！明「全台有雨」　下波挑戰強烈冷氣團

即／氣象署深夜低溫特報　3縣市恐跌破10度

即／氣象署深夜低溫特報　3縣市恐跌破10度

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署陳姵安

讀者迴響

熱門新聞

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

飯店人員打掃　樓下男女「肉色馬達」激情狂震

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰

男友超愛「埋胸討抱抱」　一票人曝真實想法！

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面