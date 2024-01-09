對女員工「舔耳、解內衣、摸胸」！宥勝遭起訴　下午將首度出庭

▲台北地院傳喚宥勝於9日下午3時30分出庭（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

藝人宥勝先前遭爆對女員工上下其手，做出舔耳、解內衣、背後環抱等舉動，愛家好老公的人設大翻車，他事後公開道歉，2023年11月間遭台北地檢署以強制猥褻罪起訴。據了解，台北地院9日下午3時30分將針對此案首度開庭，並傳喚宥勝出庭。

宥勝2023年6月爆出對多名女子性騷擾，趁女員工送他回家的途中連續抓胸2次，隔天傳訊息向對方道歉。對方原以為他是酒後誤事，沒想到事隔幾年之後，發現他根本是慣犯，決定發文踢爆。

▲宥勝遭爆過往有多次性騷案例，發聲道歉。（圖／翻攝自FACEBOOK／宥勝之旅）

另名女性則指出，宥勝用借廁所當理由，進入另名女同事H的家中，跨坐在她身上強吻、舔耳、解開內衣，所幸最後並沒有得逞，該女稱「基於我與W曾共事一段時間 有一定的熟悉程度，H的提醒 我其實沒有放在心上，但～我徹底的錯了。」

該女稱，此事過後宥勝又以工作為由，拉她到辦公室的私人空間內，「他從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的」。

對此，宥勝在個人臉書回應，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起」。事後檢方找到當事女性進行調查，雖然3人都不願提告，但檢方指出，宥勝於2016年進入女同事家強吻、擁抱等舉動，涉嫌非告訴乃論的強制猥褻罪，將他依法起訴。