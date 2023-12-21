顏寬恒豪宅假買賣案　關鍵人出庭作證：新聞鬧大後他就想賣了

▲顏寬恒夫婦今出庭。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

前立委顏寬恒假買賣豪宅案，今（21）日法院再開庭，顏寬恒、陳麗凌夫妻倆準時出庭，顏強調他「清白無懼」，至頭到尾都是積極配合調查。至於上次開庭無故未到的關鍵證人張姓女設計師，今天則出庭，她部份論述與另一關鍵人林姓建設公司負責人相同，都稱因當時媒體報導豪宅爭議鬧太大，讓顏想要賣房。

檢方起訴指出，顏寬恒沙鹿豪宅竊佔國有地達1097.14平方公尺，2021年選舉期間被告發違法後，顏以借款方式將4541萬元交給張姓女設計師，並與陳麗凌、建設公司陳姓負責人共謀，由張女向顏購買豪宅，試圖用假買賣方式脫罪。顏另被查出擔任立委期間，涉嫌以人頭詐領助理費108萬元，也被依貪污罪起訴。

今天上午9時30分，由檢、辯輪流詰問建設公司林姓負責人、張姓女設計師、及張女的前任陳姓女會計師。

▲上次開庭未到的張姓女設計師（右）今天出庭。（圖／記者白珈陽攝）

林表示，因媒體大肆報導，有負面新聞，所以顏寬恒不想繼續住，當初在電視上顏也有提過這點，當顏決定要賣，他因認同張姓女設計師的設計理念，2人交情不錯，加上銀行貸款沒那麼快下來，決定與張一起合資買屋。

林說，他因怕顏不開心，沒有跟顏說他與張合資，不過因張女的貸款也沒下來，他跟顏借了2000多萬元，自己前後拿了3000多萬元給張，但跟張說是自己的錢，最後以4500多萬元成交。

檢方問林，為何在偵查一開始他都說錢是他借給張，今天卻改口稱是合資？檢又問，新聞報導沙鹿豪宅占用國有地，他有讓張女知情嗎？若沒有，既稱2人交情不差，為何要賣給她？辦理土地轉移時該屋已經拆屋還地了嗎？且急著在短時間辦理土地轉移，目的為何？

林回答，因不想讓顏知道，但第一筆錢是他出資的，後來張女貸款不到位才合資。買屋部分，是因顏稱不想住，加上張女認為有增值空間。至於是否已經拆屋？林說購買的房子根本不在占用國有地範圍，不確定有無拆屋還地。

張姓女設計師則表示，她跟陳麗凌不認識，僅在很久以前的餐會上看過對方，直到辦合約（買屋交易）才知道有陳，她也知道新聞鬧很大，所以顏才想賣房子。

法官問，為何要買該屋？用來投資或是自用？張女說，她有6、7次買房的經驗，認為該屋很便宜，不一定會用來投資或自住，還未決定。

庭後媒體問張女，買到顏的房子衍生這麼多風波，有何想法？張女則不發一語搭車離去。

審判長諭令之後庭期分別為明年1月15日、3月7日及4月18日，其中3月7日將針對顏寬恒、林姓負責人部分進行詰問，4月18日則是辯結。