白蝦貴5%！過年快到「水產品喊漲」　龍虎斑上漲1成

▲龍虎斑價格比去年上漲1成。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節將至，不少民眾準備採買年貨，其中水產品更是圍爐不可或缺的食材。農業部漁業署長張致盛今表示，今年所有水產品供應充足，價格也相對穩定，除了龍虎斑比去年略微上漲1成、白蝦漲5%外，金鯧魚價格跟去年相當，虱目魚、文蛤價格則比往年便宜，除了新鮮魚貨外，各地漁會也推出冷凍禮盒，方便消費者選購。

漁業署今舉行「金龍登場，福氣龍來」記者會，宣布由各地漁會供應的「金龍禮盒」開賣，禮盒包含金鯧、鱸魚、龍虎斑全魚、鬼頭刀菲力、九孔鮑、白蝦等水產品，每盒1688元，不但免運費還加贈澎湖花枝丸1包，在「買魚去」平台獨家開賣。漁業署表示，目標銷售5千盒，目前已經達標5成，並與圓山大飯店聯名，以金龍禮盒內的水產品，推出春節桌菜。

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隨著年節將至，水產品價格近日已出現漲幅。張致盛表示，年節前價格難免有波動，但漲幅在5%左右都算正常，像是年節常用的白蝦，近期價格略漲5%，黃金鯧則跟去年差不多，石斑魚部分，龍膽石斑價格也跟去年相近，龍虎斑則略漲1成，此外，虱目魚、文蛤價格比去年便宜，

張致盛指出，整體而言，今年春節檔期的水產品供應量和價格還算穩定，除了新鮮水產品外，各地漁會也推出超值的冷凍水產禮盒，消費者也可多多選購，節省荷包。

▲▼漁業署與圓山大飯店合作，推出多道水產品春節桌菜。（圖／漁業署提供）