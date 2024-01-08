枉死國三生告別式日期曝！法官認證乾妹「家教不彰」改收容

▲新北市國三生割頸案震驚社會。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

國中生割頸案持續延燒，兇嫌「乾哥」案發後被裁定收容，而原本獲裁定責付監護人的教唆「乾妹」，因發表爭議言論及疑似串證，4日前往警局製作筆錄，法官今（8日）傳喚她出庭，訊後改裁定收容。據了解，枉死國三生將於本月25日舉行告別式。

新北國三生遭同學砍殺不治，引爆全民憤怒，然而但「乾妹」被法官裁定責付家長管教期間，卻頻頻脫序po文自認沒犯錯，高調嗆聲「我未成年法律會保護我」等語，引起更多反感。

警方更發現，惹事「乾妹」涉私下聯繫案發時目擊過程的同學，要求配合應答，不料對話內容被截圖舉發，已有勾串之虞，警方立刻依《少年事件處理法》聲請法官核發「同行書」、強制「乾妹」到案說明，但被法官駁回，警方再依同法聲請核發搜索票、欲保全「乾妹」所用新手機裡的證據，法官還是不准。

▲新北地方法院外觀。（圖／資料照）

面對外界質疑是否過度保護涉案的「乾哥」與「乾妹」，新北院後來態度轉變，上周四（4日）挨批當天下午，先由警方低調約談「乾妹」做筆錄，接著隔天（5日）同意警方查扣「乾妹」使用的新手機做數位鑑識，取得通訊對話證據後，今上午傳訊「乾妹」到案說明，中午改裁定收容。

新北院今傍晚提供的裁定理由指出，本案少女在調查期間涉及偏差行為，且有串證之虞，行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。

另外，根據受害國中生的訃聞，家屬擇定本月25日於新北市立板橋殯儀館崇義廳舉行奠禮，中午12時40分為家奠，下午1時10分舉行公奠，親視含殮後隨即發引新北市立三峽昇華園火化。

▼枉死國三生告別式日期曝光。（圖／民眾提供）