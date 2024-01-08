快訊／彰化連2起火警！全台最大再生輪胎廠「移工宿舍起火」

記者唐詠絮／彰化報導

不平靜！彰化縣員林市今天（8日）下午家電維修倉庫才發生大火，不料台灣最大的再生輪胎製造大廠「富強輪胎」今晚也發生火警，讓消防人員疲於奔命。現場畫面可見，火舌從移工宿舍區域竄出，疑似移工在宿舍烹煮釀災，所幸所有人均緊急逃生，無人員受困傷亡，相關的火警發生原因有待調查釐清。

8日下午近4點時，員林市育英路1間家電維修倉庫傳出火警，疑似是店家在2樓進行吸塵器相關鋰電池充電，結果不慎引發大火。店家用滅火器緊急滅火仍無法撲滅火勢，緊急呼叫鄰居「起火了！」所幸消防隊趕抵後在30分鐘內將火勢撲滅，未釀成傷亡，怎料大夥才回隊部不久，又發生輪胎廠火警。

這起火警發生在今天晚間8點34分許，「富強輪胎」移工宿舍突然冒出濃濃黑煙，夾雜火舌，不斷地往暗黑的天空竄出。警消獲報後，派出雲梯車等各式車輛前往前往布水線灌救，初步了解疑似移工在宿舍煮食物時釀火警，所幸無人員受傷。

▲全台最大再生輪胎大廠深夜移工宿舍火警。（圖／民眾提供）

建廠60年的富強輪胎位於台76線下方，於1965年11月建廠，於1988年獲得經濟部評定為一級輪胎翻新工廠的榮耀，如今已成為台灣最大的再生輪胎大廠，此次火警並未延燒，相關財損及火警發生原因待查。