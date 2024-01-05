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夜遊「奇幻大津」屏縣打造文化觀光品牌　1／23起高樹登場

▲奇幻大津 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲奇幻大津 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年打造屏北全新的文化觀光品牌「奇幻大津」，將於1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴。入場票於1月9日中午12:00於ibon售票系統及OPEN POINT APP開賣。

壯闊磅礴的大津瀑布，是時候的校外教學遠足、唸書時的聯誼場所、假日家庭出遊健行，大津瀑布向來是首選景點，每個屏東人幾乎都曾在大津瀑布留下專屬於自己的沁涼回憶。

▲奇幻大津 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府表示，為帶給遊客感受截然不同的在地文化與山林探索，將大津瀑布化身為自然水環境光影沉浸場域，帶給遊客夜遊新體驗。這次策展以「水」和「光」為主題，水象徵著川流不息的瀑布，也是地球上一切生機的命脈；而光則是充滿熱情與能量的屏東日照，並分成「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」及「奇幻大津」四大主題區。

文化處說，光環境裝置裡不僅有象徵高樹的豐饒物產，也巧妙融入了在地多元的族群文化，包括閩南、客家、馬卡道、原民意象的動物：貓頭鷹、穿山甲、台灣黑熊、獼猴等，每種幻獸都代表不同族群的圖紋，象徵人與天地萬物共榮，還有結合在地學校共同完成的藝術創作燈組。

▲奇幻大津 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「奇幻大津」將於1月23日至2月25日每天晚上5點至9點開放進場，為提升體驗品質及安全，不論平假日採預約購票，每一小時開放200人、一天共 4梯次入場，票價100元，另贈送紀念奇幻龍角、挑戰成功夜光貼紙及大津魔幻果實「高樹蜜棗」。

而設籍高樹鄉的民眾亦可免費索取「特定期間入場券」，邀請民眾一同來場奇幻探險之旅。活動購票訊息請隨時關注屏東縣政府文化處官網及臉書，或查詢奇幻大津活動官網https://www.dajin-fantasy.com.tw/。

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