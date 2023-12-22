屏東縣增設裝卸貨停車格　同步開放申請週日停車

▲屏縣增劃裝卸貨停車格，同步開放申請週日停車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府針對監理所反映貨運公會卸貨需求，經現場勘查後，依當地道路現況增設或改劃裝卸貨停車格，並於實際卸貨需求時間設置卸貨時段(每日或週一至週六)，讓部分無卸貨需求路段於週日可以釋出停車空間，提供一般車輛停放；另為避免卸貨車輛長期占用裝卸貨停車格，每次裝卸貨臨停的時間限制為二十分鐘，並可以延長一次。

縣府交通旅遊處表示，因應今年6月30日「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，部分貨運公會反映市區內部分路段裝卸貨停車格不足，經與貨運公會及路權單位現勘取得共識後，在部分路段增設或改劃裝卸貨停車格，以滿足物流業者臨時卸貨之需求。

交通旅遊處說，因道路路側劃設空間有限，為兼顧業者卸貨及民眾臨停需求，在劃設裝卸貨停車格時，將要求申請人確實註明其卸貨時間，依實際需求可選擇每日或週一至週六之時間，讓週日無卸貨需求之路段可釋出卸貨停車格供一般車輛停放。

另為避免卸貨車輛長期占用停車格位，裝卸貨停車格標誌上皆將明確標示裝卸貨臨停時間，每次卸貨臨停的時間限制為二十分鐘，並可以延長一次，請大家確實遵守卸貨時間規定，共同維護道路交通秩序。

交通旅遊處表示，倘商家有裝卸貨停車需求，亦可透過官網下載相關表單申請，後續將邀集地方里長、商家、路權機關等單位辦理現勘，取得共識後儘速劃設。相關申請表單請至屏東縣政府交通旅遊處官網-申辦服務-「塗銷、劃設、變更路邊停車格申請」查詢(https://onestop.pthg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=153)。

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