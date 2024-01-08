廣州天河「壕村」分紅辦法出爐！　村民每股可拿4845元

▲廣州天河區獵德村拆間改造後成為CBD內的「壕村」。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州天河區獵德街獵德股份合作經濟聯社近日在陸網傳出一份「分紅通知」，2023年度村民股紅分配款，每股合計1110元人民幣（約4845元新台幣）。對此，該社區工作人員表示，具體情況要問村公司；該村公司相關人士則回應稱，「情況屬實，發通知告知分配方案，具體情況不便透露。」

《上游新聞》報導，網傳方案稱，「獵德村公司根據2023年12月29日股東代表大會決議，定於2024年1月份發放2023年度村民股紅分配款，股紅分配方案如下：(1)勞動股、勞動力安置股、福利股（人頭股）每股分紅380元（人民幣，下同），於2024年1月8日發放；(2)新增物業項目股（地股）每股分紅730元，於2024年1月6日發放。各社股東分紅明細金額即日起在所屬片辦公室公布，股東可以前往核對，並敬請於分紅日持分紅存折前往銀行打簿。 」

按此分配方案測算，該地村民每股最多可分得1110元。據了解，廣州天河獵德村曾在2023年11月傳出一份《廣州市獵德經濟發展有限公司三孩生育補貼方案》，符合條件並通過審核的家庭，可享受一次性補貼3.8萬元。

公開資訊顯示，獵德村為廣州天河區街屬下的行政村，位於珠江新城南部，距今約900多年歷史。該村面積約470畝，發展經濟用地約350畝，獵德湧流經該村，將村莊分為東，西兩村。獵德村是廣州首個整體改造的城中村，由於毗鄰CBD珠江新城，自拆遷改造後，房價攀升，被外界戲稱為「土豪村」，還被網友稱為中國「最壕村」，村民每年都有分紅。