陸中產階級人口超4億　月收入1.3萬元上下...較低收入者佔多數

▲大陸中等收入群體雖突破4億，仍存在不少挑戰。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方數據顯示，目前中等收入群體（中產階級，下同）有4億多人，以14億多人口的基數計算，佔比約為30%，同時，內部結構也不均衡，相對較低收入人群在其中佔比較大，甚至有一部分就業穩定性不足，存在「掉隊」風險。專家分析，剛邁入門檻者較脆弱，遇到外部衝擊，受到影響程度最大，最直接。

《中國經濟網》報導，高度重視中等收入群體，是因為其對於經濟發展、社會穩定、應對外部挑戰等十分重要。這一群體邊際消費傾向較高，對消費增長會產生明顯拉動作用；這一群體規模的擴大，意味著社會財富分配格局不斷優化，社會公正度不斷提升，是扎實推動共同富裕取得實質性進展的具體表現。

據了解，大陸中等收入群體月收入約在3000元人民幣（約1.3萬元新台幣）上下，對應的是外界所熟知的「中產階級」群體，只是所得收入與聯合國劃分的層級仍有不少的差距。

對大陸經濟而言，持續擴大中等收入群體是推動「共同富裕」的重要過程，缺乏物質技術基礎，便保證不了就業，提高不了收入，連帶影響鄉村振興的推進，使得持續擴大中等收入群體成為「空中樓閣」。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴分析，中等收入人群大部分處在標準靠近下限處，也就是說，中等收入群體已經超過4億，大部分還是剛邁過中等收入的門檻，「這部分人的後顧之憂也更重，儘管收入已經邁過了門檻，但是要考慮子女的教育、醫療、養老，還要去增加儲蓄，使得他不太敢消費，怎樣有效提高更多收入，使得獲得感能夠進一步增強，使他們的體感轉得更暖，這是工作的著力點。」