國3車禍地留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男慘遭夾斃

▲國3南深路交流道車禍，21歲男子傷重不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

國道3號北上南深路交流道今(8日)發生死亡事故！一輛聯結車追撞前方4輛轎車，其中一輛銀色轎車後半部被撞扁，後座2人夾困其中，其中21歲吳姓男子傷勢嚴重，被救出後無生命跡象，送醫搶救仍不治，整起事故共造成1死7傷。肇事的聯結車駕駛事後供稱，因前方車流回堵，他剎車不及才釀成事故，至於詳細原因仍待進一步調查釐清。

這起事故發生在今天上午11時許，一輛聯結車行經事故路段時，猛追撞前方4輛轎車，其中銀色轎車首當其衝，車身後半部直接被撞扁，造成後座2人夾困車內。警消獲報到場，緊急出動破壞機具將2人救出，而事故一共造成8人受傷。

警方說明，8名傷者分別為22歲男意識清醒、頭部創傷，送北醫附醫；22歲男意識清醒、頭部創傷，送忠孝醫院；30歲女意識不清，顏面創傷，送內湖國醫；35歲男、28歲女意識清醒，頸部、胸口疼痛，送至國泰醫院；24歲男、21歲女送往忠孝醫院；受困轎車內的21歲吳男則是救出後已失去呼吸心跳，送往北醫附醫搶救，仍傷重宣告不治。

初步調查，5名駕駛均無酒駕情事，而肇事的聯結車駕駛供稱，他行經事故路段時，發現前方車流回堵，但他要剎車減速時已經來不及，才釀成車禍，但詳細的事故原因及相關肇責仍待進一步調查釐清。

▲事故現場留下長長剎車痕跡。（圖／記者張君豪翻攝）