砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

▲台北市議員王欣儀。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）



網搜小組／劉維榛報導

台北市議員王欣儀悲訴，19歲姊姊王婉儀被暗戀男子刺39刀慘死，而上個月是姊姊的冥誕，讓她無盡思念喊話，「美麗的姊姊，你在天上過得好嗎？」事實上，當年兇嫌黃志中因為愛不到，就騙她到租屋處殺害，甚至冷血棄屍於路邊，震驚當時社會，隔2年判處死刑定讞，短短不到2周就執行死刑。

36年前，姊姊王婉儀就讀高雄海專，面容甜美姣好的她在校頗受歡迎，王欣儀認為，姊姊將來會變成一位大明星在舞台上發光發熱，豈料同校同學黃志中因追求碰壁而由愛生恨，把王婉儀騙到租屋處後，冷血砍了39刀，最後棄屍在路旁。

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因為「白髮人不送黑髮人」的習俗，王欣儀悲痛回應，當時僅17歲的她隨著頌經牽魂的法師，去台南殯儀館認屍，「只見冰櫃裡躺著的姊姊，早已面目全非，和我從小一塊長大、正值花樣年華的姊姊，變成一具冰冷的屍體，我的心如刀割。」

王欣儀心痛透露，從姊姊失蹤、被尋獲、驗屍報告出爐，煎熬的父母天天淚洗面、瞬間蒼老，媽媽更是悲痛到一夜白頭，「我從沒想過，那會發生在母親身上。」

而當年殺人魔黃志中火速被逮捕，隔2年也就是1989年5月12日被判死刑定讞，年僅21歲，短短不到2周隨即執行死刑。儘管兇嫌已伏法，但對王家人來說，是永遠無法彌平的傷痛。