　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

▲台北市議員王欣儀。（資料照／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）

▲台北市議員王欣儀。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）

網搜小組／劉維榛報導

台北市議員王欣儀悲訴，19歲姊姊王婉儀被暗戀男子刺39刀慘死，而上個月是姊姊的冥誕，讓她無盡思念喊話，「美麗的姊姊，你在天上過得好嗎？」事實上，當年兇嫌黃志中因為愛不到，就騙她到租屋處殺害，甚至冷血棄屍於路邊，震驚當時社會，隔2年判處死刑定讞，短短不到2周就執行死刑。

36年前，姊姊王婉儀就讀高雄海專，面容甜美姣好的她在校頗受歡迎，王欣儀認為，姊姊將來會變成一位大明星在舞台上發光發熱，豈料同校同學黃志中因追求碰壁而由愛生恨，把王婉儀騙到租屋處後，冷血砍了39刀，最後棄屍在路旁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為「白髮人不送黑髮人」的習俗，王欣儀悲痛回應，當時僅17歲的她隨著頌經牽魂的法師，去台南殯儀館認屍，「只見冰櫃裡躺著的姊姊，早已面目全非，和我從小一塊長大、正值花樣年華的姊姊，變成一具冰冷的屍體，我的心如刀割。」

王欣儀心痛透露，從姊姊失蹤、被尋獲、驗屍報告出爐，煎熬的父母天天淚洗面、瞬間蒼老，媽媽更是悲痛到一夜白頭，「我從沒想過，那會發生在母親身上。」

而當年殺人魔黃志中火速被逮捕，隔2年也就是1989年5月12日被判死刑定讞，年僅21歲，短短不到2周隨即執行死刑。儘管兇嫌已伏法，但對王家人來說，是永遠無法彌平的傷痛。

ET快訊
吳淡如石川開店遇強震「斷聯員工」：房子不知垮了沒
衛星對比照曝光　珠洲、輪島市淪廢墟
日航證實開始支付賠償金！　空服員「用擴音器」疏散367乘客
中國官方出手！開鍘5000名直播主　多人遭永久停權
下午還有聯絡…2裝潢工隔10hrs被發現「陳屍掀床內」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

12星座2024年「財運排行」曝！射手薪資大增　第1名遇貴人發大財

1食物有雞蛋「蛋白質卻僅8%」！營養師：孩童吃多恐長不高

砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

習慣與不愛了只有一線之隔？12星座「3舉動」可能暗示想還給彼此自由

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

春節前為好發期　嘉基建議自費疫苗+公費疫苗加強抵抗力　

冷氣團最強時刻到！明晨「7縣市10°C↓」　周末再變天轉濕冷

亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！新娘妹氣炸：還連換4套戴頭冠

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

調味罐「卡粉」太難倒　教你1妙招輕鬆取用！

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

12星座2024年「財運排行」曝！射手薪資大增　第1名遇貴人發大財

1食物有雞蛋「蛋白質卻僅8%」！營養師：孩童吃多恐長不高

砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

習慣與不愛了只有一線之隔？12星座「3舉動」可能暗示想還給彼此自由

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

春節前為好發期　嘉基建議自費疫苗+公費疫苗加強抵抗力　

冷氣團最強時刻到！明晨「7縣市10°C↓」　周末再變天轉濕冷

亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！新娘妹氣炸：還連換4套戴頭冠

張誌家火化將返台　姊盼「低調陪弟回家」：告別式會讓大家知道

新東陽西湖服務區通過ISO 50001:2018能源管理認證　助地球永續

汐止立委選情膠著　藍大於綠？上屆賴品妤險勝1.5%

紅海危機　達飛「亞洲地中海航線」運價漲100％

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

《FF14》喊卡「輪島塗」合作企劃　石川震災影響供貨陷困境

華信航空ATR新機今抵台　首創ATR添加永續航空燃油

任賢齊偷帶爸爸看電子花車！　「見透視裝張大嘴」被媽抓包嚇翻

吳淡如石川開店遇強震「斷聯員工」！　吐擔憂：房子不知垮了沒

拉拉驚見「門口整排香腸」想偷吃！焦慮徘迴　主人1妙招成功阻止

偶遇東區正妹美甲師！　街頭攝影拍出超仙照片

生活熱門新聞

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

姊遭刺39刀！王欣儀17歲「忍痛認屍」

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

379人日航窗外火海　「一堆人還坐等空姐指令」

注意安全！今年「逢9犯太歲」　年齡層一次看

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

快訊／09:43花蓮縣豐濱鄉規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！妹氣炸：我才是新娘

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼

獨／「嬌潤泉」洗面乳有假　正妹洗到爛臉

一早上班「好幾人退LINE群組」！全場：寧不拿年終

女歌手「巨乳寫真4選1」辣暈一票鄉民　嬌喊幫挑封面

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

更多熱門

相關新聞

國三生遭割頸慘死！父母發聲了：我反對廢死

國三生遭割頸慘死！父母發聲了：我反對廢死

新北市某高中附設國中部2023年12月25日發生學生殺人案！一名國三生替乾妹妹出氣，竟持彈簧刀猛刺隔壁班同學10刀，割頸、刺胸刀刀致命，事件發生後震驚社會。家屬3日發出公開信，提出3點回應、4項沉痛呼籲，明確表示「我反對廢死」，認為只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

姊遭刺39刀！王欣儀17歲「忍痛認屍」

姊遭刺39刀！王欣儀17歲「忍痛認屍」

天母別墅開價4.38億求售　屋主是幼幼台「最勵志姐姐」父親

天母別墅開價4.38億求售　屋主是幼幼台「最勵志姐姐」父親

質疑賴清德「死刑」立場　侯友宜競辦3問：籲面對8成反廢死民意

質疑賴清德「死刑」立場　侯友宜競辦3問：籲面對8成反廢死民意

關鍵字：

死刑姊姊王欣儀王婉儀黃志中

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

日本強震「報應來了？」主播下場慘

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

更多

最夯影音

更多
美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面