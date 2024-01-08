他吃火鍋豆皮上桌「蛋白質加滿」　小盒子爬滿9蟑螂

▲他吃火鍋豆皮上桌「蛋白質加滿」噁炸，全場傻眼「廚房一定更多隻」。（圖／翻攝自爆料公社二館）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他日前到台中某Outlet內的迴轉麻辣鍋用餐，不料加點的豆皮送上餐桌時，盒子內竟然爬了8、9隻蟑螂，嚇得他立刻向店家反應。台中食安處知情後，馬上派人前往稽查，發現現場確實有病媒痕跡，要求業者限期改正，業者除了向民眾道歉外，也宣布停業2天，進行消毒與清潔，全面檢討缺失。

網友在臉書社團「爆料公社二社」表示，他日前在台中三井Outlet內的某一間迴轉麻辣鍋用餐，不料加點豆皮竟附上「滿滿的蛋白質」，氣得他大罵真的太噁心了。原PO貼出的照片也可以看見，盛裝豆皮的盤子確實爬滿了蟑螂，仔細一數表面上至少就有9隻。

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其他網友看了貼文後紛紛表示，「加蛋白質不加價」、「上桌前服務人員都沒在看嗎」、「裡面這麼多蟑螂，到底怎麼送上桌子的」、「看這樣子，那一堆小強在豆皮裡生活有一陣子了」、「太多隻了吧，員工是瞎了才會送出去嗎」、「廚房一定更多隻」、「太扯了，出餐不檢查嗎」。

▲網友回應。（圖／翻攝自爆料公社二館）

台中食安處收到通報後，馬上派人前往麻辣鍋店稽查，發現現場確實有病媒（蟑螂）停留過的痕跡，且還查出現場自助吧檯和餐具不潔、廚餘桶未加蓋及冰箱食材堆疊等違反食品良好衛生規範準則，當場要求業者限期改正，若複查依然不合格，將依法開罰6萬到2億元以下罰鍰。

業者則表示，平常都有委外定期清潔消毒，營業之今也都有遵守賣場規範，讓客人碰上不愉快的用餐體驗非常抱歉，餐廳7日與8日會停業2天進行全面的消毒與清潔，全面檢討缺失，包含加強食材管理和人員教育，也會針對共用空間研議新的改善方案。