媳婦身高150孫子170⋯婆婆懷疑「討客兄」！　眾人建議先去驗智商

▲有名婆婆透露，媳婦身高才150左右，但孩子身高卻有170，因此上網求問媳婦是不是給兒子戴綠帽。（示意圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

懷疑媳婦討客兄！有名婆婆透露，媳婦身高才150左右，但孩子身高卻有170，因此上網求問媳婦是不是外遇。此文一出，引起大票網友砲轟，甚至有人直言「建議您先去驗智商」。

原PO於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，媳婦身高才150左右，但是孫子身高卻有170，疑惑的她便求問「我媳婦是不是偷偷給我兒子戴綠帽？」

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此文一出，便引起熱議，留言區內許多網友都紛紛拿自己舉例，「我158，我兒子184，我可沒有討客兄喔！」、「我媽162、我爸170、我弟186哪裡有問題？」、「我媽170、我爸180、我妹172、我弟178、我159…我應該是被抱回來的」、「我叔叔160、我嬸嬸150左右，他們的大兒子185，然後咧？你想表達什麼？我嬸嬸她爸爸180，你懂不懂隔代遺傳？」

另也有人笑說，「建議您先去驗智商」、「最怕的是男方那邊智商不足會遺傳吧」、「無知很可怕，加上疑神疑鬼」、「有沒有戴綠帽我不知道 但是你的智商可能…」、「沒常識也不用這邊高調，知道有個詞叫「隔代遺傳」嗎？還是你家族全是哈比人！？」、「其實是妳給妳老公戴綠帽～不要牽拖到媳婦」。

事實上，父母的遺傳是決定孩子身高的主要因素，但孩子的身高可能會有隔代遺傳，但也不能保證有百分百的機率，因為孩子身高除了受遺傳影響外，營養、運動、生活環境等因素也很重要。

▼媳婦身高150孫子170，讓婆婆懷疑「討客兄」。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）



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