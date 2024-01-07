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高雄「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕：人氣伴手禮沒了

高雄知名炭火厚片豬肉乾月底收攤　業者曝「這原因」饕客錯愕

▲高雄人氣伴手禮「黑竹牌肉乾」 月底熄燈。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

高雄左營一間開了43年的肉乾名店，因為缺工、老闆太累了，決定在月底熄燈，店家在臉書上貼出停業公告，因為人力不足只能忍痛做出這個決定，消息曝光後，不少網友都在下面留言直呼真的捨不得。

高雄知名炭火厚片豬肉乾月底收攤　業者曝「這原因」饕客錯愕

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▲高雄人氣伴手禮「黑竹牌肉乾」 月底熄燈。（圖／翻攝自臉書）

高雄這間肉乾老店黑竹牌食品開業已經超過40年，卻在臉書發出停業公告，「黑竹牌食品行因為人力不足的緣故，決定將在1/31畫下休止符」。業者也表示，相信聽到消息的各位可能會有些錯愕「而要下此決定的我們也是萬分不捨，在長達40年的歲月裡，我們遇過許多很有趣、很熱情的客人，頻頻宣傳著黑竹牌的美味，真的謝謝你們，因為有支持的評論，才讓我們有持續的動力」。

業者還表示，「感謝與每一位客人的相遇，不論你們是舊雨還是新知，都謝謝你們對黑竹牌的支持，沒有你們就不會有現在的黑竹牌。如今，雖然要說聲再見，但仍期盼我們能互相記得彼此，只要在心中偶爾想起我們的口味，記得某些互動的片刻，就是黑竹牌能帶給我們最好的禮物了！最後，還是要祝大家新年快樂」。

消息一出客人超級錯愕，不少饕客在底下留言，紛紛表示真的不敢相信，這是吃過最好吃的肉乾，還有民眾拜託店家收回這個決定，因為是從小吃到大的好滋味，實在捨不得這味道就這樣消失。

不少人也表示，逢年過節都會過來買對，然後也會介紹親朋好友過來買，甚只有顧客表示，「感覺這是我們左營，很拿得出手的一個伴手禮，對於收攤真的很可惜，送給朋友到現在，沒有一個說不好吃的」。

高雄知名炭火厚片豬肉乾月底收攤　業者曝「這原因」饕客錯愕

▲高雄人氣伴手禮「黑竹牌肉乾」 月底熄燈。（圖／翻攝自臉書）

這知名的零嘴、伴手禮全靠手工現烤，店內的招牌厚片豬肉乾做法其實很繁複，先從生肉烤到熟後再切塊，最後還得靠手工去除臭灰乾的部分，才算大功告成，而老闆坦言，就是因為缺工。據業者表示，人手不足身體也要顧，也是考慮很久，才做這最後的決定。老闆夫妻說他們從年輕做到老，傳統美味將熄燈號，難以忘懷的口味將變成昔日回憶，饕客們只能把握最後機會。

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