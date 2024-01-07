越南妹不只洗頭還幫你洗澡　「爽翻天殘廢澡」只穿內褲就上

▲YouTuber越南強尼體驗越南洗頭與洗澡。（圖／翻攝自越南強尼YT）



圖文／CTWANT

越南洗頭在台灣受到歡迎，不少人到越南當地也都搶著正宗越南妹幫你洗頭的體驗，近日YouTuber越南強尼就找到一家，在越南當地的越南洗不只會幫你洗頭，甚至還會幫你洗澡，只穿一條內褲就上泡沫搓澡，體驗從頭到尾的服務。

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▲洗澡按摩前要先換上小內褲。（圖／翻攝自越南強尼YT）



在越南生活的YouTuber越南強尼，經常拍攝有關越南洗頭的影片，這次他的團隊找出一間超特別的越南洗頭店，不只幫你洗頭還會從頭到腳洗澡，讓他了解過後覺得預約拍片。

▲越南妹單獨幫男客洗澡洗頭。（圖／翻攝自越南強尼YT）



真實體驗後他發現，除了過去洗頭的服務外，還有全身按摩與洗澡服務，洗澡前他也要換上黑色蕾絲內褲，再由越南妹單獨在澡間服務，從躺著開始洗腳，再坐著搓澡噴泡沫，讓他當下覺得有點害羞又有點困惑。

等到全部洗好澡後，必須在自己沖澡換上浴袍給對方吹頭髮，頂級享受猶如洗殘廢澡，也讓越南強尼相當享受。

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