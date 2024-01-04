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日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

▲樂揚除夕，佛韻著迷，北港武德宮特邀日本僧侶系歌手「藥師寺寬邦」蒞宮演出。（圖／翻攝自Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

▲樂揚除夕，佛韻著迷，北港武德宮特邀日本僧侶系歌手「藥師寺寬邦」蒞宮演出。（圖／翻攝自Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港武德宮公布將邀請日本佛系歌手藥師寺寬邦一行5人樂團，於2月9日除夕晚會9點30分至11點為信眾獻唱90分鐘，消息一經發布即造成網友瘋狂轉發，藥師寺寬邦屬佛教臨濟宗，擁有「音樂和尚」美稱，結合佛經與輕音樂吟唱出動人旋律，2018年的《般若心經》，至今在網路上累積逾5000萬次點閱。

武德宮主委林安樂表示，武德宮除財神護佑平安財運，也融合儒、道、釋，三教共構非常多元。以往除夕夜都會舉辦晚會，今年因緣際會邀得藥師寺寬邦，將可清淨場域、大降吉祥，陪所有到場的財神門徒，守歲守財神，喜迎甲辰金龍年，樂揚除夕、佛韻著迷，絕不可錯過。

武德宮廟方指出，藥師寺寬邦以多元音樂風格呈現佛經的深邃意蘊，其演唱內容皆來自於平日所念誦經文，例如〈心經〉、〈大悲咒〉等，除在網路上有廣大粉絲，翻燃每一顆尋覓平靜與慰藉之心，不只是場音樂饗宴，更是一次心靈昇華，邀請大家除夕齊聚廟埕，伴隨雅韻一同迎接充滿祝福與希望的新年。

歌迷們興奮地紛紛在武德宮臉書留言「超酷的，真想土生土長在北港」、「能夠直播嗎？」、「哇塞竟然可以請到他，好厲害哦」、「他很紅耶，竟然可以邀請到他」、「希望能提供線上轉播」「超派跨年！！！！！」。

▲樂揚除夕，佛韻著迷，北港武德宮特邀日本僧侶系歌手「藥師寺寬邦」蒞宮演出。（圖／翻攝自Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

▲樂揚除夕，佛韻著迷，北港武德宮特邀日本僧侶系歌手「藥師寺寬邦」蒞宮演出。（圖／翻攝自Facebook／北港武德宮-財神開基祖廟）

 


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