幫郭台銘「連署賄選」獲交保　計程車工會理事長遭2度搜索

▲台北市計程車駕駛員工會理事長唐文龍因涉嫌幫郭台銘賄選，2度遭檢調搜索約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘去年徵求選民連署參選總統期間，各地頻傳收購個資、行賄連署的案件，台北市計程車駕駛員工會理事長唐文龍，先前曾因涉嫌以每份500元代價，收購近400份連署書，日前遭約談後被交保30萬元。台北地檢署指揮專案小組持續蒐證後，4日再次兵分4路搜索，並約談唐等6人到案。

針對唐文龍涉嫌違反《正副總統選罷法》，台北市計程車駕駛員工會日前已發出聲明，澄清此為唐文龍個人行為，與工會完全無關，也沒有透過工會系統收購連署書的行為。工會強調，因作業關係，北市勞動局迄今未發給唐文龍當選本屆理事長證書，唐文龍依法仍尚未就職，更不可能透過工會系統收購連署書。

每逢選舉，各大職業駕駛工會都成兵家必爭之地，台北市計程車駕駛員職業工會的春酒、尾牙，也常出現政治人物參與爭取支持，檢調查出，北市計程車工會理事長唐文龍，涉嫌從2023年9月開始，透過工會系統發出1份500元代價，收購支持郭台銘參選總統的連署書。

雖然這筆錢可能透過層層轉交、抽頭，最後進到連署人口袋的只剩下200元，但同樣觸犯了《總統副總統選罷法》賄選罪，檢察官10月底首度指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索並拘提唐文龍等人到案，經複訊後命唐文龍交保50萬元，但唐無力籌錢，降保為30萬元，另3名被告分以2萬到5萬不等金額交保，沒想到，事隔僅兩個月，唐文龍又因為連署遭搜索約談，目前仍在接受偵訊中。