明晚起變天！雨最多時間出爐　下周再迎2波冷空氣

▲明晚起東北季風增強，北東轉濕涼或濕冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，明天(6日)白天溫度回升，僅東部有零星短暫降雨，明晚起將有一波東北季風增強，北東轉濕涼濕冷；下周一、下周二雨區將擴大，且降雨較持續，北部、東部、中部山區有雨，3500公尺以上高山有機會降雪；下周三再有新一波東北季風南下，下周四清晨最冷，低溫探15度。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天類似天氣型態將維持到明天白天，明天白天多雲到晴，僅東半部有零星短暫降雨，明晚起東北季風增強，北部、東北部有零星降雨；周日東北季風影響，持續到下周一清晨，周日晚上到下周一清晨北部、宜蘭溫度低，約15到18度，桃園以北到東半部有局部短暫降雨，其他地方多雲到晴。

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下周一白天東北季風減弱，氣溫回升，不過曾昭誠指出，華南雲雨區東移，中部以北、東半部有雨，降雨以北部、東半部、中部山區為主，下周一和下周二雨最多，雨勢不會太大，但降雨較持續。

曾昭誠說明，下周三開始，新一波東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨；下周四基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，下周五東北季風逐漸減弱，降雨趨緩，剩東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

曾昭誠指出，明晚起和下周三這二波東北季風影響，以北部、宜蘭為主，低溫約15度上下，白天高溫18到19度，北部、宜蘭溫度涼，中南部溫度沒有太大變化，低溫約15到16度，白天高溫20度以上，南部近25度。

不過曾昭誠提醒，下周三那一波冷空氣影響最低溫時間點在周四清晨，為環境偏轉乾過程，也要留意是否有輻射冷卻作用，但目前預報低溫接近15度左右，強度仍以東北季風為主。

下個周日又有一波東北季風影響，不過曾昭誠表示，未來這一段時間北方系統沒有像之前那麼強，預估未來將是一波一波東北季風影響，下周一、下周二因水氣增加，3500公尺以上高山有降雪機會。