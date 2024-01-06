今小寒4縣市低溫特報　明起2波冷空氣「冷氣團10℃」

▲明天第一波冷空氣報到。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的小寒，清晨最低溫出現在新竹(峨眉鄉)9.2度，明天起有兩波冷空氣報到，明天第一波、下週三第二波，強度已經調高，有機會到強烈大陸冷氣團，局部平地有10度以下低溫出現的機率。氣象局今針對4縣市發佈低溫特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，未來一週兩波冷空氣，第1波明(7)日到，僅為「東北季風」；第2波下週三南下，各國模式模擬強度已調強，大致為「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」？待持續觀察。

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今(6)日各地晴朗穩定；白天北舒適、南微熱；因「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍偏低。各地區氣溫：北部11至25度，中部10至27度，南部11至28度，東部10至28度。氣象局針對4縣市發佈低溫特報：

▲4縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

【黃色燈號(寒冷)】

新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

明(7)日第1波「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，桃園以南影響很小。下週一、二(8、9日)「東北季風」漸減弱，氣溫小幅回升，但中層雲移入，北部、東半部及中部山區，有短暫雨機率，3000公尺以上高山飄雪機率亦逐日提高。

下週三(10日)第2波乾冷空氣推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降；晚起轉晴、北台轉冷。下週四(11日)至投票(13)日各地為晴朗穩定的天氣；下週四白天北偏涼微冷、南舒適，下週五及投票日氣溫升，白天北舒適、南微熱，三天的早晚皆偏冷；下週四早晚及週五晨、因冷空氣及「輻射冷卻」效應，局部平地有10度以下低溫出現的機率；需持續觀察模式的調整。

▼今(6日)晨4：40紅外線色調強化雲圖顯示，南部有鬆散中高雲移入(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）