東北季風明晚報到！下周連2天雨襲半個台灣　高山有機會降雪

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，不過明天(6日)清晨仍有局部輻射冷卻效應，低溫探14度，各地溫差約8到11度；明晚迎新一波東北季風，周日北台灣整天偏涼，北部和東部有局部降雨；下周一、二雨區擴大，半個台灣溼答答，3500公尺以上高山有機會降雪。

▲東北季風明晚報到，周日北東濕涼，下周一、二雨區擴大，半個台灣溼答答。（示意圖／記者周宸亘攝）

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中央氣象署預報員朱美霖表示，今天隨冷氣團減弱，氣溫回升，不過明天清晨仍要留意局部輻射冷卻效應，造成氣溫涼一些，今明兩天溫差大；周六晚間和下周三還有兩波東北季風影響，北台灣變化偏冷，東北季風減弱期間也要留意西半部日夜溫差大。

未來一周有2波東北季風影響，溫度變化趨勢部分，朱美霖說明，今明兩天白天氣溫回升到23到25度，明天清晨北台灣或中南部整體低溫約14度上下，感受偏涼偏冷，各地溫差約8到11度；周六晚間為下一波東北季風增強，北台灣氣溫下降，周日雲多降雨增加，白天氣溫也會下降，北台灣整天偏涼。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

下周一清晨仍有東北季風影響，白天過後東北季風減弱，氣溫逐步回升，不過下周一、下周二環境水氣增加，降雨區擴大，白天降雨區氣溫會略下降1到2度。

朱美霖指出，下周三再有一波東北季風，影響約2天左右，下周五、下周六又是東北季風減弱過程。整體水氣增多期間，尤其下周一和下周二3500公尺以上高山有降雪機率。

天氣方面，朱美霖說明，今明兩天多雲到晴，周六迎風面水氣略微增多，北台灣、基隆北海岸、大台北這一帶零星降雨增加；周日受東北季風影響，桃園以北、東半部有局部降雨；下周一、下周二東北季風減弱，但整體水氣增多，華南雲雨區東移，北部、東半部降雨增多，中部山區、中部平地有零星降雨。

朱美霖指出，下周三、下周四整體雨勢逐漸減弱，僅迎風面北部、東半部仍有降雨，下周四整體降雨減少。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）