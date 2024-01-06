曝年輕深綠支持者拒投賴清德心聲　陳學聖：能破副手轉正魔咒？　

▲賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）



記者詹宜庭／台北報導

對於2024總統大選，前立委陳學聖今日在臉書發文表示，有年輕朋友跟他說，身邊的深綠支持者表態絕對不會投民進黨總統候選人賴清德，因為會當副手的人，就不會是大家心目中的首選，要當總統，就要一次攻大位；而這讓他不禁懷疑，現在賴清德要從副扶正，能打破副手夢想破碎、失敗的魔咒嗎？

陳學聖表示，昨晚他和一群年輕朋友吃飯，他們說他們周遭深綠同年齡層的人絕對不會投賴清德，因為會當副手的人，就不會是大家心目中的首選。要當總統，就要一次攻大位，若賴清德2020拚贏蔡英文，他就是天選之人，但結果賴輸了，還接副手，就完全「去了了」。

陳學聖指出，他唸政治，又在政治圈這麽久，發現年輕人的觀點真的別出心裁，回想了一下，也真有幾分道理。他舉例，前總統李登輝與連戰在1996年搭檔勝選，之後2000年、2004年連戰兩度拼總統都落敗；而民進黨陳水扁、呂秀蓮同期勝選並連任，之後呂秀蓮屢次想參選總統都不成；接下來馬英九搭蕭萬長、馬英九搭吳敦義勝選，蕭無意選總統，吳卻一心想拼大位，可惜也未能成。

陳學聖透露，早年有人幫吳敦義算命，說他有進總統府的命，吳深信不疑，也一直往這方向努力，結果最終未能如願。不過，也有高人解讀說，吳以為命定進總統府就是當總統，卻忘了副總統也是進總統府，他把運用掉了卻不知。蔡英文連任兩屆總統，再加上2012拼過一次總統大選，雖然輸了，但都是拚大位，從未選過副手。

陳學聖說，現在賴清德要從副扶正，他能打破副手夢想破碎、失敗的魔咒嗎？今年大選除了可看八年政黨輪替魔咒外，副手扶正不成的魔咒，也將是眾所矚目的焦點。若賴清德輸了，以後想圖大位的人，恐怕不敢也不會接誰的副總統了。