美艷人妻喝爛醉「醒來全身臭味」！一看監視器怒告大樓總幹事

▲小美遭到總幹事侵犯，起床後發現全身臭味，一看監視器怒告總幹事。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名美艷人妻小美（化名）先前因為喝得爛醉，醉倒在居住的大樓電梯口，隔天清醒後發現身上有噁心的異味，於是查看監視器，沒想到竟看見驚人的畫面，氣得她將大樓總幹事告上法院。高院審理後撤銷一審判決，改依乘機猥褻罪，判總幹事6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美家住在桃園龜山的某處社區大樓，她先前因為喝得爛醉，倒臥在大樓的電梯門口，總幹事阿德（化名）得知消息，立即與警衛上前將人扶起，帶到小美居住的樓層。

警衛到場後直接離開，沒想到阿德眼見小美頗有姿色，覺得有機可乘，於是將人從住處門口拖到樓梯間，開始做出各種侵犯行為，時間長達20分鐘，直到同樓層的住戶發現，才停下侵犯的行為，並通知小美的丈夫。

▲小美略為清醒以後，發現全身怪味，且想起遭到侵犯的片段，嚇得不斷洗澡、剃光毛髮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



豈料小美略為酒醒以後，自行從樓梯間走往住處門口，阿德又尾隨上前伸出狼爪，直到看見小美住處大門安裝的監視器，才嚇得停手、保持距離。

小美隔天清醒後，發現身上充滿異味，且依稀想起遭到侵犯的片段，瞬間感到崩潰，將全身的毛髮剃光，並且不斷洗澡。小美的丈夫驚覺有異，查看監視器以後，發現妻子遭到阿德侵犯，夫妻倆氣得將阿德一狀告上法院。

桃園地院一審判決出爐後，阿德對判決感到不服，提起了上訴。高院審理後認為，阿德身為社區總幹事，沒有善盡職責、維護社區住戶的利益，利用警衛、住戶的信任，對意識不清的小美做出猥褻犯行，完全不尊重性自主權，導致小美身心受到嚴重影響，最後依照乘機猥褻罪，判處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。