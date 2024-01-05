KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

▲男子與友人約來的女性好友共3人到KTV唱歌，至旅館休息時竟強行性侵初識女子得逞。（示意圖，非本案當事人／取自視覺中國CFP）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名沈姓男子因友人邀約，與另名不認識的女子共3人一起至KTV唱歌，晚上前往摩鐵休息，因沈男對初識的女子有好感，邀到自己房間裡聊天，卻趁女子酒醉反應緩慢的機會，強行無套性侵得逞，桃園地院依強制性交罪處3年8月。

判決指出，沈男與女子小珊（化名）互不認識，透過共同好友邀約，於2021年2月26日3人一起前往KTV唱歌、喝酒，結束後因為疲累，前往旅館開房休息，當時小珊與朋友2人一間，沈男自己一間。

由於沈男對初次見面的小珊有好感，隔日凌晨1時許邀請小珊來自己的房間聊天，小珊原本拒絕，但抵不過沈男一直盧，加上唱歌、旅館都是對方付的錢，只好硬著頭皮前往，聊到一半小珊曾回房上廁所，再返回沈男房間時，被對方強行脫衣性侵，期間小珊不斷拒絕，仍遭硬上得逞，事後驗傷報警提告。

審理時沈男辯稱，當時小珊是清醒狀態，有進行性交行為，抽插2、3下後被拒絕，就立刻結束，沒有違反小珊意願，辯護人則主張，小珊願意在深夜單獨進入房間，也能夠獨自往返房間，假使沈男真的臨時逞獸慾，在面對沒有反抗能力的小珊時，不可能就此罷手，從診斷證明書上未載名受害痕跡即可證明，故未違反對方意願以強暴方式迫使發生性行為。

▲男子辯稱僅插了幾下，聽到小珊拒絕後隨即停止。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pixabay）



沈男、小珊的共同好友作證表示，當時小珊聊完天回房發現她衣服穿反，就問她發生什麼事，小珊說被沈男脫衣服，上廁所覺得下體很痛，還流出白色液體，看起來很緊張的樣子，之後小珊也說她很害怕，不知道怎麼辦。

法官根據沈男與小珊共同好友的對話紀錄中，沈男曾傳訊「要放進去她不要」、「我沒放進去（表情圖案）」、「她說不要 然後就前戲一段時間 她還是不要 我就沒繼續了」、「有用手」、「沒插」、「親她她沒反抗，我們就前戲，前戲後我要插她說不要，然後就繼續前戲，有用手她沒怎麼樣，就不要插而已，後來我怕她感冒幫她把衣服穿好，下去抽菸」，一再堅稱當天沒插入，實則於警詢、偵訊及審理時已坦承此事，若非心虛，大可在面對友人質問實便吐露實情，沈男卻選擇避重就輕，甚至傳送「如果她覺得不舒服，我跟她道歉，我走，可以嗎」等道歉訊息。

且上開對話內容，即可證明沈男已明確知悉小珊拒絕發生性行為，不能因小珊沒有以求救、呼喊及逃跑等方式表達堅決反對，逕認未違反意願，加上受害者對於案發經過均能敘述重要過程，歷次所言均相符，足認沈男性侵事實明確，審酌迄今未取得原諒，犯後態度不佳，依強制性交罪處3年8月。可上訴。