　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

▲桃園市湯姓男子於2019年4月間4次陪同學妹就醫借宿其住處時，趁其服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲男子與友人約來的女性好友共3人到KTV唱歌，至旅館休息時竟強行性侵初識女子得逞。（示意圖，非本案當事人／取自視覺中國CFP）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名沈姓男子因友人邀約，與另名不認識的女子共3人一起至KTV唱歌，晚上前往摩鐵休息，因沈男對初識的女子有好感，邀到自己房間裡聊天，卻趁女子酒醉反應緩慢的機會，強行無套性侵得逞，桃園地院依強制性交罪處3年8月。

判決指出，沈男與女子小珊（化名）互不認識，透過共同好友邀約，於2021年2月26日3人一起前往KTV唱歌、喝酒，結束後因為疲累，前往旅館開房休息，當時小珊與朋友2人一間，沈男自己一間。

由於沈男對初次見面的小珊有好感，隔日凌晨1時許邀請小珊來自己的房間聊天，小珊原本拒絕，但抵不過沈男一直盧，加上唱歌、旅館都是對方付的錢，只好硬著頭皮前往，聊到一半小珊曾回房上廁所，再返回沈男房間時，被對方強行脫衣性侵，期間小珊不斷拒絕，仍遭硬上得逞，事後驗傷報警提告。

審理時沈男辯稱，當時小珊是清醒狀態，有進行性交行為，抽插2、3下後被拒絕，就立刻結束，沒有違反小珊意願，辯護人則主張，小珊願意在深夜單獨進入房間，也能夠獨自往返房間，假使沈男真的臨時逞獸慾，在面對沒有反抗能力的小珊時，不可能就此罷手，從診斷證明書上未載名受害痕跡即可證明，故未違反對方意願以強暴方式迫使發生性行為。

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子辯稱僅插了幾下，聽到小珊拒絕後隨即停止。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pixabay）

沈男、小珊的共同好友作證表示，當時小珊聊完天回房發現她衣服穿反，就問她發生什麼事，小珊說被沈男脫衣服，上廁所覺得下體很痛，還流出白色液體，看起來很緊張的樣子，之後小珊也說她很害怕，不知道怎麼辦。

法官根據沈男與小珊共同好友的對話紀錄中，沈男曾傳訊「要放進去她不要」、「我沒放進去（表情圖案）」、「她說不要 然後就前戲一段時間 她還是不要 我就沒繼續了」、「有用手」、「沒插」、「親她她沒反抗，我們就前戲，前戲後我要插她說不要，然後就繼續前戲，有用手她沒怎麼樣，就不要插而已，後來我怕她感冒幫她把衣服穿好，下去抽菸」，一再堅稱當天沒插入，實則於警詢、偵訊及審理時已坦承此事，若非心虛，大可在面對友人質問實便吐露實情，沈男卻選擇避重就輕，甚至傳送「如果她覺得不舒服，我跟她道歉，我走，可以嗎」等道歉訊息。

且上開對話內容，即可證明沈男已明確知悉小珊拒絕發生性行為，不能因小珊沒有以求救、呼喊及逃跑等方式表達堅決反對，逕認未違反意願，加上受害者對於案發經過均能敘述重要過程，歷次所言均相符，足認沈男性侵事實明確，審酌迄今未取得原諒，犯後態度不佳，依強制性交罪處3年8月。可上訴。

ET快訊
2024超強請假攻略！　最狂連休12天
身分證拿出來！　這天生日吃Buffet買1送1
快訊／日航飛機殘骸拆一半　突起火冒黑煙！
快訊／北韓突發射200枚砲彈！　南韓「緊急疏散」居民
急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」
3張千萬+2張200萬大獎！　陽明交大師生曝「可能原因是祂」
快訊／侯友宜「凱旋苑」青年社宅方案出爐　8日即開放申請
林襄「我跟她表姐妹」同框Wendy！追問：一年幾次　害羞招了
武陵農場變「冰雪奇緣王國」！　水晶花、冰柱美翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

桃園工安意外工人摔傷腦出血　勞動局開罰營造商15萬+限期改善

高雄驚悚車禍！男騎士擦撞貨櫃車「捲車底」　命大逃死瞬間曝

高雄通緝犯新北訪友未遇　暫住摩鐵遇警臨檢...桌上還擺著毒品

3次1000萬+2次200萬大獎！陽明交大帶偏財　師生曝可能原因是祂

5屁孩飆車+放鞭炮！「一原因」被送少年法庭　最高再開罰31萬

校園假裝運動「騷擾跟蹤女大生」　台南無聊黑衣男身影曝光

詐貸女王慘了！灌水炒作58戶凶宅爛屋詐貸8.4億...68人遭起訴

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

桃園工安意外工人摔傷腦出血　勞動局開罰營造商15萬+限期改善

高雄驚悚車禍！男騎士擦撞貨櫃車「捲車底」　命大逃死瞬間曝

高雄通緝犯新北訪友未遇　暫住摩鐵遇警臨檢...桌上還擺著毒品

3次1000萬+2次200萬大獎！陽明交大帶偏財　師生曝可能原因是祂

5屁孩飆車+放鞭炮！「一原因」被送少年法庭　最高再開罰31萬

校園假裝運動「騷擾跟蹤女大生」　台南無聊黑衣男身影曝光

詐貸女王慘了！灌水炒作58戶凶宅爛屋詐貸8.4億...68人遭起訴

阿聯酋航空最新限時優惠　飛羅馬、蘇黎世3萬元有找

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

才新婚半年！黃尚禾「突暴怒狠砸玻璃杯」　李千娜挺孕肚淚崩

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

新北第9選區政見！林德福打黑金、莊銘淵重開機、陳愷寧列永和問題

草神／司馬中原赴天講鬼　「平凡恐怖」與伊藤潤二相稱

基隆立委候選人提「另類政見」吸睛　向神明討房屋稅、罰寫道德經

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」　她火大了！全場逆風挺

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

割頸案「乾妹」恐進感化院！警揭下一步行動

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

台積電女副理4度洩密給男友　遭起訴下場曝光

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

控2好友出賣「幫接A片」！薔薔挨告結果出爐

即／國1岡山段「4車追撞」1人送醫

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

更多熱門

相關新聞

桃園工人「吊車平台上摔落」！腦出血送醫急救

桃園工人「吊車平台上摔落」！腦出血送醫急救

桃園市大園區航北路口四段與青昇路交叉路口一處工地，4日中午12時22分發生工安意外，一名工人因不明原因從吊車工作平台上摔落！警消獲報到場處理，將人送醫救治。

短髮妹拒留長髮「不錄取」業者遭罰30萬

短髮妹拒留長髮「不錄取」業者遭罰30萬

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

搭捷運慘遭襲胸7分鐘　高中女報警逮癡漢

搭捷運慘遭襲胸7分鐘　高中女報警逮癡漢

昔「航空業大本營」華麗轉身　1400萬入手3房車磁吸雙北客

昔「航空業大本營」華麗轉身　1400萬入手3房車磁吸雙北客

關鍵字：

桃園性侵友人KTV

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

基隆「類富士山照」萬人朝聖

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

周杰倫一張照片回擊了

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面