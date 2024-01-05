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社會 社會焦點 保障人權

年輕OL深夜飯店休息遭性侵！睡一半連身裙被解開「胸前多一隻手」

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲OL與男同事在飯店休息，沒想到竟遭對方性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

一名OL小花（化名）先前與倪姓男同事外出看電影，後來因為身體不舒服，回到套房休息，沒想到起床後發現「胸口多一隻手」，嚇得報警提告。高雄地院審理後，依照乘機猥褻罪，判倪男有期徒刑7個月、緩刑2年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花與倪男因為工作而相識，2人2022年3月間相約到某電影院看2場電影，一路看到凌晨，原先打算電影結束後，一起到小花男友代訂的飯店房間休息，不過小花在途中感覺身體不適，於是決定提前離場，與倪男一起回到房中休息。

小花與男友通了電話，隨後立即入睡。豈料倪男看見小花睡去，眼見對方年輕貌美，竟起了壞念頭，脫去小花的衣物，上下其手侵犯得逞。

沉睡的小花被傳來的動靜驚醒，起床後卻發現身上的連身裙被解開，胸前還多了一隻手，嚇得她醒了過來，並且報警處理，將倪男告上法院。

倪男落網後坦承犯行，解積極與小花調解，並且支付了10萬元調解款，高雄地院審理後認為，倪男對小花做出猥褻行為，侵害了身體、性自主決定權，不過念在坦承犯行、犯後態度良好，加上沒有其他前科，因此依照乘機猥褻罪，判倪男7個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束，並需要接受法治教育3場次，全案仍可上訴。

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