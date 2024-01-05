婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」　她火大了！全場逆風挺

▲婆婆洗完澡，只穿內衣就走出來了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「感覺超不舒服的，這不正常吧？」一名人妻不滿表示，婆婆洗完澡卻一絲不掛，「只穿著內衣在我老公面前」，讓原PO傻眼又崩潰，事實上老公早已見怪不怪，直呼是他媽媽沒關係。文章曝光後，網友也吵翻了，但多數人直言「原生家庭，沒妳之前就是這樣，不用往心裡去，絕對不是要勾引妳老公！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆洗完澡後，大剌剌只穿內衣就走出浴室，還挺著雙峰在她兒子面前閒晃，讓原PO傻眼不已。

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「這是什麼心態？是故意的嗎？」原PO氣到質問老公此事，卻只得到「是我媽沒關係」的答案。面對經常要看到不雅畫面，原PO越想越崩潰，「感覺超不舒服的，這不正常吧？」

文章曝光後，部分網友也認為此舉不妥，「男女有別，就算是母子也得要有分寸」、「滿扯的吧」、「我父母+公婆都不會這樣啊！應該只是個案」、「我也常看到婆婆洗出來披著浴巾衣服來抱我小孩，噁心」。

不過多數網友客觀分析，「以男生立場來看，各自家庭習慣就不必要想太多，如果妳真的介意，就想辦法搬出去自己住」、「如果是住婆家，那就只好努力搬家了，畢竟他們原生家庭的習慣就是如此」、「妳老公又不會對他的媽動念頭的，不用想太多...習慣問題」、「妳老公看習慣了啦，老奶不用擔心，反正她不尷尬」、「想太多，現在蠻多長輩都不愛在家穿內衣，都激凸...道理差不多」。

也有人分享實例，「聽過男友妹妹在家是一絲不掛的，別太在意」、「公婆也這樣，常常穿內衣型的小背心還是內褲就走出來，我有次幫小孩洗澡，婆婆還會直接開門走進來上廁所，順便坐在馬桶上看她的孫洗澡」、「我婆婆還會脫到只剩內褲勒，他兒子習以為常」、「我婆婆還脫光光過，跟她說我老公要上來了，婆婆回我，老公已經看到不想看了」。