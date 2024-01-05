　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」　她火大了！全場逆風挺

▲▼浴缸,泡澡。（圖／記者劉維榛攝）

▲婆婆洗完澡，只穿內衣就走出來了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺超不舒服的，這不正常吧？」一名人妻不滿表示，婆婆洗完澡卻一絲不掛，「只穿著內衣在我老公面前」，讓原PO傻眼又崩潰，事實上老公早已見怪不怪，直呼是他媽媽沒關係。文章曝光後，網友也吵翻了，但多數人直言「原生家庭，沒妳之前就是這樣，不用往心裡去，絕對不是要勾引妳老公！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆洗完澡後，大剌剌只穿內衣就走出浴室，還挺著雙峰在她兒子面前閒晃，讓原PO傻眼不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這是什麼心態？是故意的嗎？」原PO氣到質問老公此事，卻只得到「是我媽沒關係」的答案。面對經常要看到不雅畫面，原PO越想越崩潰，「感覺超不舒服的，這不正常吧？」

文章曝光後，部分網友也認為此舉不妥，「男女有別，就算是母子也得要有分寸」、「滿扯的吧」、「我父母+公婆都不會這樣啊！應該只是個案」、「我也常看到婆婆洗出來披著浴巾衣服來抱我小孩，噁心」。

不過多數網友客觀分析，「以男生立場來看，各自家庭習慣就不必要想太多，如果妳真的介意，就想辦法搬出去自己住」、「如果是住婆家，那就只好努力搬家了，畢竟他們原生家庭的習慣就是如此」、「妳老公又不會對他的媽動念頭的，不用想太多...習慣問題」、「妳老公看習慣了啦，老奶不用擔心，反正她不尷尬」、「想太多，現在蠻多長輩都不愛在家穿內衣，都激凸...道理差不多」。

也有人分享實例，「聽過男友妹妹在家是一絲不掛的，別太在意」、「公婆也這樣，常常穿內衣型的小背心還是內褲就走出來，我有次幫小孩洗澡，婆婆還會直接開門走進來上廁所，順便坐在馬桶上看她的孫洗澡」、「我婆婆還會脫到只剩內褲勒，他兒子習以為常」、「我婆婆還脫光光過，跟她說我老公要上來了，婆婆回我，老公已經看到不想看了」。

ET快訊
2024超強請假攻略！　最狂連休12天
身分證拿出來！　這天生日吃Buffet買1送1
快訊／日航飛機殘骸拆一半　突起火冒黑煙！
快訊／北韓突發射200枚砲彈！　南韓「緊急疏散」居民
急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」
3張千萬+2張200萬大獎！　陽明交大師生曝「可能原因是祂」
快訊／侯友宜「凱旋苑」青年社宅方案出爐　8日即開放申請
林襄「我跟她表姐妹」同框Wendy！追問：一年幾次　害羞招了
武陵農場變「冰雪奇緣王國」！　水晶花、冰柱美翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」　她火大了！全場逆風挺

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下：反正交不到女友

他出1招「騷擾電話秒掛斷」！　網全搖頭：接就輸了，轉手繼續賣

飛機起降「桌椅調回原位」是為了方便逃生　搭機3動作超重要

病主法5週年！門諾響應「我的醫療我做主」　推出諮商補助

2024超強請假攻略！「請這1天」能爽放4天　最狂可休到12天

考察全台9大爛景點！法百萬YTR讚好玩「給台灣人滿星」

輻射冷卻效應！武陵農場再現冰雪奇緣　夢幻水晶冰柱美翻了

選舉公報「超狂政見」曝！火鍋不可加芋頭　他花20萬求婚盧小姐

4個問題讀懂他人內心！　簡銘宣剖析冷讀結合魔術成功關鍵

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」　她火大了！全場逆風挺

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下：反正交不到女友

他出1招「騷擾電話秒掛斷」！　網全搖頭：接就輸了，轉手繼續賣

飛機起降「桌椅調回原位」是為了方便逃生　搭機3動作超重要

病主法5週年！門諾響應「我的醫療我做主」　推出諮商補助

2024超強請假攻略！「請這1天」能爽放4天　最狂可休到12天

考察全台9大爛景點！法百萬YTR讚好玩「給台灣人滿星」

輻射冷卻效應！武陵農場再現冰雪奇緣　夢幻水晶冰柱美翻了

選舉公報「超狂政見」曝！火鍋不可加芋頭　他花20萬求婚盧小姐

4個問題讀懂他人內心！　簡銘宣剖析冷讀結合魔術成功關鍵

快訊／「最年長迪士尼演員」格莉妮絲約翰斯離世！　享嵩壽100歲

阿聯酋航空最新限時優惠　飛羅馬、蘇黎世3萬元有找

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

才新婚半年！黃尚禾「突暴怒狠砸玻璃杯」　李千娜挺孕肚淚崩

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

新北第9選區政見！林德福打黑金、莊銘淵重開機、陳愷寧列永和問題

草神／司馬中原赴天講鬼　「平凡恐怖」與伊藤潤二相稱

基隆立委候選人提「另類政見」吸睛　向神明討房屋稅、罰寫道德經

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

生活熱門新聞

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

基隆「類富士山照」萬人朝聖

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

保溫瓶清潔少2步驟　恐將「生物膜」喝進肚子

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

好市多熟食有新品！「89%不想吃」心得曝

小商人預告「處理猴子」！律師指這行為恐觸法

7縣市低溫特報　最冷跌破10°C

愛莉莎莎赴泰買房掀熱議　石明謹嘆1事

下週「東北季風」連襲　今晨最冷9.6℃

2024年和1996年月曆竟出現「神秘巧合」！

海巡署徵才「拚財富自由」太有哽　釣出分析師本人

更多熱門

相關新聞

蓋房工人喊「大選後會跌」！婆婆急勸晚點買

蓋房工人喊「大選後會跌」！婆婆急勸晚點買

過去不少人聽長輩的話，看著房價只漲不跌，內心有苦說不出！一名人妻透露，婆婆要勸說晚點買房，原因是有小道消息指出大選後房價有機會下跌，是從一名工人口中得知的。對此，原PO早已看中一間新成屋，開價約900萬元，「覺得重劃區地段應該差不了多少！」底下引來網友直呼會後悔。

「優質老公卻狂約砲」妻崩潰：該離婚嗎

「優質老公卻狂約砲」妻崩潰：該離婚嗎

律師「頻繁進出」人妻租屋處　要賠30萬元

律師「頻繁進出」人妻租屋處　要賠30萬元

12星座「3舉動」暗示不愛了？

12星座「3舉動」暗示不愛了？

減肥常失敗？營養師：做好12件事一定瘦

減肥常失敗？營養師：做好12件事一定瘦

關鍵字：

婆婆內衣老公洗澡人妻原生家庭習慣

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

基隆「類富士山照」萬人朝聖

周杰倫一張照片回擊了

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面