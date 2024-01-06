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一天用手機21小時「跟AI戀愛」！《你好，人類》特展揭開AI黑暗面

▲▼台北當代藝術館2024年度展覽搶先曝光，探討AI黑暗面主題《你好，人類！Hello, Human》，策展人為蔡宏賢、林欣傑。（圖／台北當代藝術館提供）

▲台北當代藝術館2024年度展覽搶先曝光，探討AI黑暗面主題《你好，人類！Hello, Human》。（圖／江戶未來世《屋台系列》／台北當代藝術館提供）

記者林育綾／台北報導

AI人工智慧科技滲透人類生活，台北當代藝術館今（5）日搶先公開2024年度特展計畫，其中《你好，人類》將以AI的「黑暗面」為主軸策劃。策展人蔡宏賢提到，去年他在校園巡迴時，得知一位女學生一天用手機長達21小時，是在跟AI談情說愛，讓他當時十分驚訝。如今展覽也將透過多位藝術家的作品，探討AI對人類影響較嚴肅的一面。

台北當代藝術館（當代館）今年展覽，也將緊扣全球社會關注議題，從AI科技、MeToo人權關懷，還會持續透過「青年藝術計畫」推出4檔主題展，以藝術的視角，展開創意的思維探索。

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▲▼台北當代藝術館公布2024年度計劃。（圖／記者林育綾攝）

▲策展人蔡宏賢分享《你好，人類 Hello,Human!》展覽理念。（圖／記者林育綾攝）

即將在1/27登場的《你好，人類 Hello,Human!》展覽，將以AI 人工智慧的「黑暗面」為主軸，由林欣傑、蔡宏賢共同策展。蔡宏賢提到，這個展覽名稱看似幽默，其實有點嚴肅，尤其「你好，人類！」這個招呼由AI 來說時，其實有相當的挑釁意味；當AI這麼向人類問候，彷彿帶有「主體意識」。

展覽介紹，21世紀的人類已經被剝奪了「不AI」的選擇，AI人工智慧貌似溫柔地擁抱人類，其實更像冷靜殘酷地，向人類切割道別。人類是否能夠建立起真正開放、可信任、共享的AI人工智慧系統？或是AI人工智慧已經如無限套疊的「俄羅斯套娃娃」黑盒，朝向自主、無止境的高速演化進程。

▲有學生一天花21小時跟ChatGPT聊天。（圖／記者樓菀玲攝）

蔡宏賢說，去年巡迴「藝術進校」時，他得知一位在苗栗的中學女生，每天用手機「長達21小時；」不過她並不是在玩遊戲，而是在與ChatGPT交談、戀愛，讓他當時十分吃驚。尤其在苗栗這相對被認為是偏鄉的校園，人們以為孩子會離AI 科技很遠，事實上已經比我們想像得都更靠近。

這檔展覽將不是歌頌AI多棒、多強，反而是帶大家看見AI「暗黑的一面」，藉此反思我們與它的關係。在主視覺上，外觀以彩色繽紛呈現；不過一進入展間內，會瞬間變成黑白世界。

▲▼台北當代藝術館2024年度展覽搶先曝光，探討AI黑暗面主題《你好，人類！Hello, Human》，策展人為蔡宏賢、林欣傑。（圖／台北當代藝術館提供）

▲探討AI黑暗面的《你好，人類！Hello, Human》展覽將於1月27日亮相。（圖／楊雨樵《回．口》／台北當代藝術館提供）

蔡宏賢邀請多位海內外藝術家加入展覽，其中有AI相關的訴訟案文件、AI生成的藝術品；還有透過AI演算出的「貓咪的烏托邦」，貓在裡頭生活可以過得非常舒適。

此外，有些共產國家會有網路言論審查，這檔展覽也讓民眾看見，未來管控人類言論的AI 智慧，將如何導致人類世界「文字越來越少」。

《你好，人類》(Hello,Human!)預計於1月27日～5月12日在台北當代藝術館展出，當代館長駱麗真表示，明白這樣的題目很新，但也知道，人們追趕不上技術的日新月異；卻能夠跟人們一起探討「對人類有什麼影響」。

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