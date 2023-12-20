ECFA名存實亡？「恐提高關稅」阻台商投資　陸商務部：兩岸一家親

▲台商推介會超過百家台企參加 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台商投資大陸推介會今（20）日在北京舉行，超過百家台企代表參與。日前，大陸商務部提前公布認定台灣對大陸貿易限制措施存在「貿易壁壘」，台商也憂心大陸以提高關稅當作制裁手段，讓ECFA名存實望。大陸商務部副部長郭婷婷致辭，穩定外界投資信心，喊出「兩岸一家親」，並且強調一如繼往繼續支持台商在陸安心投資。

大陸海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、全國台灣同胞投資企業聯誼會共同主辦「台商投資大陸宣傳推介活動」今於北京舉行。現場嘉賓大陸商務部副部長郭婷婷、台港澳司長樊世杰、外資司趙陽，大陸國台辦副主任陳元豐、全國台企聯會長李政宏等，約200多位台企、陸企代表出席。

▲大陸商務部向台商喊話「兩岸一家親」，支持台商台企在陸投資。（圖／記者任以芳攝）

大陸商務部15日提前宣布調查結果，認定台灣對大陸有「貿易壁壘」，讓不少台商感到憂心，為了穩定台商投資信心，今日推介會開場，商務部副部長郭婷婷致辭首先強調，大陸方面繼續踐行「兩岸一家親」，始終如一支持台胞台企在大陸投資，融入新發展格局，實現高質量發展。

郭婷婷分三層面說明，一是加大政策支持，深化兩岸融合發展，推動落實落細惠台經貿政策，貫徹《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。二是推動高水平開放，優化台商投資環境。三是支持台企拓內銷融入國內大廠，積極支持台企開展內外貿一體化經營，支持台企參加進博會、廣交會、服貿會等重點展會活動，支持兩岸電子商務創新發展。四是提高服務水平，強化台企權益保障，保障台企公平參與競爭，依法保障台企合法權益。海貿會繼續促進兩岸經貿交流合作。

▲大陸國台辦重申兩岸面臨繁榮與衰退、和平與繁榮的抉擇。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦副主任陳元豐致辭，首先指出海貿會、金科中心、全國台企聯共同舉辦推介會深具意義，讓廣大台商用較少的時間，獲取更多的投資訊息，同時建議推介活動要去台商投資相對集中地區舉辦，讓更多台商台企瞭解大陸良好投資環境，增強扎根大陸安居樂業的信心。

陳元豐也重申，當前台灣正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退，兩條道路、兩種前景的抉擇，台獨與台海和平水火不容，與台灣民眾利益所指背道而馳。

陳元豐強調，「堅決反對台獨分裂的決心，堅定不移打擊台獨分裂勢力的行動，堅決有力捍衛國家和民族利益的意志堅不可摧。」並且呼籲，希望台商堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

▲全國台企聯會長李政宏。（圖／記者任以芳攝）

李政宏會後接受媒體採訪指出，外界關心大陸「反壟斷」調查，平心而論，正常的貿易應該是互惠互利，如果是單方面不斷的讓利，確實不公平。

李政宏說，「民進黨政府上台後持續『反中』政策以及去中國化，不斷限制很多的中國大陸的商品輸往台灣，長期來看不是很好的方向，呼籲民進黨政府應該要好好正視這個問題，依循WTO的原則，還有兩岸貨貿協議，消除貿易壁壘，該做還是要做，不要過多的意識形態。」

被問及選舉有可能會影響ECFA？李政宏直言，「讓人有所擔心。」目前兩岸陷入無法互相交流或密切磋商，「貿易壁壘」調查的代價，他認為大陸方面制裁手段，「提高關稅」概率較大，會降低台灣商品銷往中國大陸的競爭力，這是台商最擔心問題。

資料顯示，台資是大陸技術外資重要的組成部分，在大陸引資來源地中排名第七位，截至今年11月，台灣方面實際對大陸投資727億美元，加上疫情後，中小企業撤場，如今「貿易壁壘」為之的制裁政策，也讓現有台商信心動搖，更不用說其他有意願台灣企業。

來自華南、華中台商也私下表示，之前大陸提前宣布台灣對陸「貿易壁壘」，確實很多台商憂心ECFA走向「名存實亡」，這場推介會主要鞏固台商信心，效果有限，外界也觀望明年大選後，不論結果為何，大陸一定會祭出「制裁」政策，預估衝擊兩岸經貿走向更嚴峻方向。