陸對台發起貿易壁壘調查　學者分析背後原因：促台灣開放市場

▲《 大陸物品不准許輸入項目彙總表》部分內容。（圖／經濟部資料）



記者蔡儀潔／北京報導

大陸商務部今（12）日宣布，就台灣對大陸貿易限制措施，啟動貿易壁壘調查，共2455項產品。對此，涉台學者向《東森新媒體ETtoday》分析稱，台灣方面因政治、安全等理由將大陸商品拒之門外，大陸希望從制度出發，調整兩岸貿易結構問題。

根據經濟部國際貿易局公布的「大陸物品不准許輸入項目彙總表」，內容共2460項，其中農產品類包括芒果、鳳梨、粗製花生油、糯米、桂圓等；電器類包括太陽能熱水器、乾衣機等；紡織物包括漂白棉平紋梭織物、牛仔布等。

▲上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

大陸商務部今日發出的公告顯示，台灣制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施，涉及2455項產品，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

上海東亞研究所助理所長包承柯指出，兩岸貿易長期存在結構性問題，據中國海關總署數據，2022年大陸對台灣出口總額為815.87億美元，按年增4.2％；自台灣進口2380.92億美元，按年減4.6％，台灣對大陸有高達1565億美元貿易順差。

包承柯指出，現在的問題在於台灣未按照WTO最惠國待遇，反而對特定商品開放其他國家進口，卻唯獨禁止大陸輸台，可見兩岸貿易並不公平，甚至存在歧視問題，例如近期台灣面臨「蛋荒」，但依然不允許大陸雞蛋進口，這便是貿易壁壘的突出案例。

包承柯認為，大陸商務部之所以宣布啟動貿易壁壘調查，是因為在ECFA下，台灣商品更容易進入大陸市場，若直接喊停對台灣民眾和企業均會造成嚴重衝擊，現下採取另一種方式令台灣打開市場，不以經濟以外的理由阻止大陸商品進入台灣，推動兩岸貿易往來公平競爭。