　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸對台發起貿易壁壘調查　學者分析背後原因：促台灣開放市場

▲▼ 大陸物品不准許輸入項目彙總表。（圖／經濟部資料）

▲《 大陸物品不准許輸入項目彙總表》部分內容。（圖／經濟部資料）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸商務部今（12）日宣布，就台灣對大陸貿易限制措施，啟動貿易壁壘調查，共2455項產品。對此，涉台學者向《東森新媒體ETtoday》分析稱，台灣方面因政治、安全等理由將大陸商品拒之門外，大陸希望從制度出發，調整兩岸貿易結構問題。

根據經濟部國際貿易局公布的「大陸物品不准許輸入項目彙總表」，內容共2460項，其中農產品類包括芒果、鳳梨、粗製花生油、糯米、桂圓等；電器類包括太陽能熱水器、乾衣機等；紡織物包括漂白棉平紋梭織物、牛仔布等。

▲▼ 上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

▲上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

大陸商務部今日發出的公告顯示，台灣制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施，涉及2455項產品，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

上海東亞研究所助理所長包承柯指出，兩岸貿易長期存在結構性問題，據中國海關總署數據，2022年大陸對台灣出口總額為815.87億美元，按年增4.2％；自台灣進口2380.92億美元，按年減4.6％，台灣對大陸有高達1565億美元貿易順差。

包承柯指出，現在的問題在於台灣未按照WTO最惠國待遇，反而對特定商品開放其他國家進口，卻唯獨禁止大陸輸台，可見兩岸貿易並不公平，甚至存在歧視問題，例如近期台灣面臨「蛋荒」，但依然不允許大陸雞蛋進口，這便是貿易壁壘的突出案例。

包承柯認為，大陸商務部之所以宣布啟動貿易壁壘調查，是因為在ECFA下，台灣商品更容易進入大陸市場，若直接喊停對台灣民眾和企業均會造成嚴重衝擊，現下採取另一種方式令台灣打開市場，不以經濟以外的理由阻止大陸商品進入台灣，推動兩岸貿易往來公平競爭。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
南韓：中國禁航27分鐘「與火箭掉落物有關」　日本證實接獲通報
獨／派翠克拒「同台葛斯齊」遭封殺！　圤智雨爆節目邀約內幕
陸對台設「禁航區」衝擊飛日韓航班　70%受影響
獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　就是要他殘廢
獨／200公斤包裹車滑落　員工遭重壓！恐怖畫面曝
隋棠薄紗禮服露到屁股！　老公看辣照偷笑吐4字
大陸對台2455項產品貿易壁壘調查　學者分析背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

快訊／陸發起貿易壁壘調查　國台辦：台灣單方面限制損害陸企利益

她超愛買一查竟得病！苦惱「控制不住自己」　醫示警：容易誤診

陸對台發起貿易壁壘調查　學者分析背後原因：促台灣開放市場

陸對台發起「貿易壁壘調查」　如構成確立將採「三種方式」處置

爸臨終遺言太潦草！她看不懂急求助　神人解出「9個字」網全噴淚

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬紅包

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

母子公車讓座！老人嫌慢罵「反應癡呆」　男孩心理受創回家不說話

Dior再涉歧視亞裔！模特現「拉眼角」動作　挨轟後急刪照

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

快訊／陸發起貿易壁壘調查　國台辦：台灣單方面限制損害陸企利益

她超愛買一查竟得病！苦惱「控制不住自己」　醫示警：容易誤診

陸對台發起貿易壁壘調查　學者分析背後原因：促台灣開放市場

陸對台發起「貿易壁壘調查」　如構成確立將採「三種方式」處置

爸臨終遺言太潦草！她看不懂急求助　神人解出「9個字」網全噴淚

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬紅包

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

母子公車讓座！老人嫌慢罵「反應癡呆」　男孩心理受創回家不說話

Dior再涉歧視亞裔！模特現「拉眼角」動作　挨轟後急刪照

飼主打開零食瞬間被「貓咪瀑布」淹沒　只剩頭頂露出笑翻網友

貨櫃三雄與台驊3月營收年減幅驚人相似　顯示運價操作空間很小

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

快訊／陸發起貿易壁壘調查　國台辦：台灣單方面限制損害陸企利益

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

李展毅單場雙響砲　味全二軍中止台鋼雄鷹4連勝吞首敗

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

主人狂叮嚀「不要手賤」　調皮貓眼盯他推倒飲料

大陸熱門新聞

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

下班被逼回工作訊息！OL怒告獲賠13萬

爸臨終遺言太潦草！神人解出「9個字」網全噴淚

施工砸中千萬法拉利F8！　車主才入2個月

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

21歲網紅飆重機車碎人亡！生前脫口1句恐怖成真

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

正妹相親！本尊現身網驚呆「翻車翻到車毀人亡」

陸發起貿易調查　學者：促台灣打開市場

他入職6分鐘跌倒亡　公司要賠100萬

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定 國台辦：封堵政策不得人心

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

嬰童網店賣三寸金蓮…纏足專用襪一雙1300元

更多熱門

相關新聞

陸對台發起「貿易壁壘調查」 如構成確立將採「三種方式」處置

陸對台發起「貿易壁壘調查」 如構成確立將採「三種方式」處置

大陸商務部今（12）日宣布，根據3月17日收到的貿易壁壘調查申請書，正式立案就台灣對大陸貿易限制措施進行「貿易壁壘調查」。按商務部《貿易壁壘調查規則》顯示，該項工作基於《中華人民共和國對外貿易法》，旨在消除國外貿易壁壘對大陸對外貿易的影響，促進對外貿易的正常發展。

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

陸商務部長籲中美經貿重回正軌

陸商務部長籲中美經貿重回正軌

人行：深入展開數位央行建設

人行：深入展開數位央行建設

陸商務部：中美正討論取消關稅幅度

陸商務部：中美正討論取消關稅幅度

關鍵字：

大陸商務部貿易壁壘貿易壁壘調查

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面