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春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節預估初二、初三交通量最大，北上則是初三、初四最塞。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，高公局祭出7大疏運措施，其中2月8日至2月14日，每日0至5時國道暫停收費，初二和初五將有高乘載管制。高公局預測，今年春節最大量將出現在初二和初三，將是平日1.5倍，初三和初四因北上車流集中恐塞爆，呼籲南部車輛上午9時前出發，中部用路人中午12時提早上路。

今(113)年春節連假為2月8日(小年夜)至2月14日（初五）共7天，高公局交管組科長蔡明哲表示，春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達70百萬延車公里，約平日1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達73百萬延車公里，約平日之1.6倍；初二或初三出現雙向最大量，預估達135百萬延車公里，約平日1.5倍。

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由於今年228沒有連假，春節可能有大量出遊車潮，蔡明哲指出，春節期間預估初二、初三雙向最大量，但交通量不會達到108年的歷史最大量140百萬車公里，疫情恢復後國境開放，國道使用雖然增加，但旅遊型態不會達到歷史最大量。

今年春節僅7天連假，北上面臨較集中車潮壓力，蔡明哲說明，春節7天屬於短假期春節，南下車流有因春節多放一天小年夜假期可以分流，因此南下除夕返鄉車流不會特別塞，但初一開始交通量就會開始特別大，且非常集中，今年春節短假期跟去年長假期春節不太一樣，因此採取因應初三到初五實施大範圍高乘載，北上車流會比較集中初三和初四。

高公局副局長彭煥儒則表示，今年春節車流比較集中初三、初四的北向，初三上午有南下車潮，下午出現北返車流，因此特別呼籲初三、初四北上要提早規劃。

▲▼高公局交管組科長蔡明哲、副局長彭煥儒說明春節疏運措施。（圖／記者李姿慧攝）

▲高公局交管組科長蔡明哲(左)、副局長彭煥儒(右)說明春節疏運措施。（圖／記者李姿慧攝）

由於台鐵產業工會不滿津貼有差別待遇，發起連署春節依法休假不加班，高鐵企業工會爭取年終獎金4個月和公平調薪，也醞釀發動罷工，若雙鐵春節疏運出現變數，恐讓國道交通量大增。蔡明哲表示，高公局會審慎應對，如果有罷工，會密切監控，因應車流增加，開放路肩和實施匝道儀控。

高公局表示，2月12日初三及13日初四為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨，建議初三、初四北返民眾多利用公共運輸，若需開車可改走61替代道路，南部用路人可於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發。

國道7大疏運措施如下：

一、匝道封閉：
(一)2月10日(初一)至2月12日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(二)2月12日(初三)至2月14日(初五)，每日12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。

二、高乘載管制：
(一)2月12日(初三)、2月13日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。
(二)2月11日(初二)至2月14日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。

三、收費措施：
(一)單一費率：2月8日至113年2月14日。
(二)路段差別費率：2月8日至113年2月14日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：2月8日至113年2月14日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：
2月7日12時至113年2月14日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。

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