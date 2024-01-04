深夜國道「時速402公里」猛飆！狂切車道　警方說話了：無法開罰

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

臉書社團「爆料公社公開版」上發出一段影片，原PO稱「國道半夜都沒有紅斑馬，超好飆」，只見畫面內儀錶板顯示的時速最高達402公里，讓其他網友忍不住怒轟，「不要出來危害人間」，針對這起事件，第六公路警察大隊指出，因影片拍攝已久，也有進行後製，因此無法確認真偽、無法開罰。

一名女網友2日在臉書社團「爆料公社公開版」貼文，爽稱「國道半夜都沒有紅斑馬，超好飆」，引發網友抨擊，紛紛留言「無奈，不滾去封閉道路玩，其實沒人擔心你自己撞死自己，只怕被你撞死牽連而已」、「等大牌在監理站住半年，你就知道國道時速100是多麼的愜意」、「不要出來危害人間」、「白爛」。

但經比對過後，該名女網友PO出的影片片段，疑似與YouTube頻道「阿北的機器世界」2023年4月底PO出的「你知道R35插錶後會發生什麼事嗎!? TOP SPEED 402km/h「1000hp以上馬力的R35 GT-R是在改什麼東西!? 下篇」片段相同。

▲駕駛深夜在國道狂飆，最高時速達402公里。（圖／爆料公社公開版）

透過YouTube影片可發現，該車為Nissan「東瀛戰神」的GT-R R35車款，經改車過後，最高速可達時速402公里，相當驚人。警方證實，PO文的影片確實出自該影片，但因拍攝時間點在8個月前，也經過後製，無法確認其真偽，因此無法開罰。

警方提醒，將持續不定時於多事故、易超速路段實施測速取締；用路人超過速限40公里以上，除處罰新台幣6千至3萬6千元罰鍰，牌照亦將吊扣6個月，呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，平安回家最好。