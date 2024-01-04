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社會 社會焦點 保障人權

台中2機車對撞「零件粉碎噴飛」　21歲女重傷昏迷...家屬急求監視畫面

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市南區2日凌晨發生嚴重車禍，2名騎士互相碰撞，現場一名女乘客至今仍昏迷。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市南區2日凌晨3時許發生一起嚴重車禍，一名20歲黃男載著後座21歲葉女，2人騎車著國光路直行，另名33歲陳男從正義街118巷騎出，2車在路口發生嚴重碰撞。警消獲報到場，發現葉女傷勢最為嚴重，頭部重挫，目前仍昏迷，在台中醫院治療搶救中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲事發地點位在南區國光路與正義街118巷口。（圖／記者許權毅攝）

事故地點就位在南區國光路、綠川上方橋面，現場照片顯示，雙方機車幾乎撞到全成碎片，地上留下大量機件殘骸，就連安全帽也噴飛，可見當下撞擊力道之大。據了解，現場3人傷勢都不輕，葉女最為嚴重，其餘也有骨折或大片擦挫傷。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

第三警分局指出，現場總計3人，雙方騎士黃男與陳男均受到多處擦挫傷，黃男後座的葉女則是頭部受傷，分別被送往平等澄清醫院、台中醫院治療，詳細肇事責任、原因仍待分析鑑定。

葉女家屬在臉書發出貼文，指出該路口附近監視器都故障，並沒有拍攝到撞擊瞬間，希望有路過民眾能協助提供行車紀錄器，還原意外發生經過。時間約莫落在2日凌晨2時50分至3時10分左右，地點在南區國光路與正義街118巷口。

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