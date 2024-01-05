鐵花新聚落租金翻倍漲！攤友怒轟「用完就丟」　台東縣府回應了

▲鐵花新聚落攤位租金大幅調漲。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

2023年底鐵花村宣布停止營業，如今又傳出鐵花新聚落攤商面臨攤位租金一夕之間大幅調漲，造成攤友生計艱困事件，對此台東縣府表示，縣府將與業者了解市集招募規範及與攤商溝通的狀況，協助雙方釐清具體問題和需求。

有攤商貼文稱，過去3年來，擺攤租約為每周四到日擺攤，每日350元租金。若遇到寒暑假，則是每天擺攤，攤位費一樣是350元，除了連假或過年初一到初五，攤位費才會提高到500到1000元。費用是按月繳款。

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2023年起因為開放國外旅遊，所以來台東的遊客變少，擺攤生意明顯下降，禮拜四更是經常會遇到完全沒開市的狀況，攤友本已維生不易。

而在2023年年底時，鐵花步道的攤位被重新招標，大幅調漲了擺攤租金跟規範，費會從每日350元直接翻倍，變成700元，過年期間攤位費則為1400元，並且一口氣就是要報名1到3月份一季。

攤商說，過去幾年來，即便疫情三級警戒、或遇到地震鐵路中斷、颱風侵襲，影響台東觀光人潮，也苦苦撐著，如今這個地方發展起來了變成重要的觀光景點，縣府也承諾要好好經營這個地方，卻在此刻對攤友用完就丟，完全不顧攤友的生計，選出這樣的得標者，任憑協會用這樣的方式經營這個地方，實在讓人難以接受。

而且，因為租金跟擺攤規則宣布的這麼晚，我們這些無法承受的攤友，就算放棄鐵花步道擺攤，也沒有外縣市的市集可找了，大部分有品質的市集一月及二月過年檔期都已經額滿。最終我們就只能硬著頭皮接受如此不合理的攤位費，或者是放棄擺攤。

這樣的做法最終只會把鐵花這個好不容易經營起來的地方又毀掉，然後把真正有手作能力的攤友趕離台東而已。

對此台東縣府則表示，鐵花新聚落徒步區市集，今年透過公開招商的方式委外經營，更要求業者針對市集管理、遊客服務等提高品質，藉此才能確保鐵花新聚落徒步區市集的獨特性。有關攤商反映的相關問題，縣府將與業者了解市集招募規範及與攤商溝通的狀況，協助雙方釐清具體問題和需求，以鐵花新聚落的發展為前提，努力確保市集的永續與繁榮。