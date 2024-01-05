避寒又健康　嘉藥帶領阿蓮長輩體驗超夯韓式汗蒸幕

▲嘉藥USR計畫輔導的阿蓮社區40位長輩，前往蒸宮Korea Spa會館安平旗鑑店，體驗「韓式汗蒸幕」，讓長輩瞭解汗蒸對人體帶來的好處及流汗的重要。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冷空氣來襲，除泡溫泉外，還有溫暖新選擇！嘉南藥理大學創新育成中心攜手阿蓮社區發展協會及楷爾集團舉辦「汗蒸健康促進活動」，4日下午帶領嘉藥USR計畫輔導的阿蓮社區40位長輩，前往蒸宮Korea Spa會館安平旗鑑店，體驗「韓式汗蒸幕」，讓長輩瞭解汗蒸對人體帶來的好處及流汗的重要。

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楷爾集團旗下蒸宮Korea Spa會館安平旗鑑店為嘉藥創新育成中心輔導及簽約廠商，在育成中心引薦下舉辦「汗蒸健康促進活動」，體驗活動前為使長輩更瞭解汗蒸幕，特別先安排宣導講座，和三溫暖最大不同之處，三溫暖是靠瞬間高溫加熱，而汗蒸幕則是透過遠紅外線、電氣石、喜瑪拉雅玫瑰鹽磚及硅藻泥等熱效應，以溫和的方式幫助身體緩慢排汗，做一個有效被動式運動，促進新陳代謝。

首次體驗韓式汗蒸幕的長輩說到，感覺很舒服沒有夏天的炙熱但又像冬天在太陽下溫暖的感覺，從裡到外溫暖了起來，身體也因為排汗感到通體舒暢，體驗結束後也享用特製的離心蛋及養生飲，讓每位長輩在寒冷冬天得到營養滿滿的補充。

提供本次汗蒸幕體驗活動楷爾集團創辦人總經理張楷棋表示，深感國人面對疾病多採頭痛醫頭腳痛醫腳態度，無法全面性瞭解如何預防身體疾病產生，特別與嘉藥合作向社區長輩宣導健康概念，未來將規劃健康促進活動導入社區，善盡企業社會責任。

嘉藥副校長兼研發長張翊峰表示，嘉藥過去除了將學校資源帶入社區，為增加計畫實施豐富性，帶動產業一同為社會盡份心力，結合企業合作伙伴共襄盛舉，本次活動攜手產業界一同來為社區長輩服務，提供更多元化活動設計，透過豐富的主題安排及不同場域體驗，提倡樂活生活概念並持續不斷投入資源深耕地方，發揮社會影響力共同實踐大學社會責任。